Senadores aprueban en primera lectura modificaciones al Código de Trabajo

Varios meses después de que la propuesta legislativa llegara al Senado de la República, la Cámara Alta aprobó en primera lectura la reforma al Código de Trabajo, mediante el cual se "actualiza" el marco legislativo a la actualidad del país.

La pieza que tiene como finalidad actualizar diversos principios y artículos para mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo la prohibición de la discriminación, la promoción de la conciliación en conflictos laborales, y el fortalecimiento de las condiciones de trabajo, como las horas extraordinarias, la suspensión de contratos y las licencias laborales, fue arobada por 23 de los 24 senadores presentes en la sesión.

"Este Código tiene muchos elementos nuevos incluyendo el acoso laboral, tiene los derechos de las trabajadoras del hogar que no estaban regulados, el teletrabajo que no estaba regulado; pero también amplia los principios de los derechos de los trabajadores entre ellos la no discriminación, también reduce los embargos abusivos, amplia los plazos para recurrir las sentencias. De una manera y otra adecua el código a todos los principios universales de los derechos de los trabajadores", manifestó el senador Rafael Duluc, quien fue el presidente de la comisión del Senado encargada de estudiar la propuesta legislativa.

Principales modificaciones

Entre los principales cambios se incluye la regulación del teletrabajo, que no está contemplado expresamente en la legislación actual y que, aunque tenía varias propuestas congresuales para regularse, ninguna llegó a concretarse.

Además, el nuevo proyecto amplía los derechos de las trabajadoras domésticas, según declaró ayer jueves el presidente de la comisión especial que estudió la reforma laboral, el senador Rafael Barón Duluc.

Además de lo mencionado por Duluc, la propuesta también incluye la ampliación de la licencia de paternidad, que pasará de dos a cuatro días, con el propósito de que los padres puedan acompañar a sus parejas tras el parto.

También está la eliminación del proyecto la figura del “juez conciliador”, entre otras.

Entrada gradual

El proyecto de ley también contempla que varias de estas disposiciones se implementen de manera gradual, entre tres meses y un año a partir de su eventual promulgación.

Lo que sigue

Ahora el proyecto debe ser aprobado en una segunda lectura por los senadores, la cual se deberá de realizar durante la sesión del próximo jueves, y posteriormente será enviada a la Cámara de Diputados.

Duluc confía en que la pieza legislativa será aprobada y acogida por los legisladores de la Cámara Baja del Congreso Nacional.