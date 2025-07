Regidor denuncia crisis por falta de cupos escolares en Los Guaricanos

A pesar de que el regreso a clases se acerca, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, la falta de cupos impide que estudiantes estén inscritos en las escuelas.

Así lo manifestó el regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de Santo Domingo Norte, Luis Manuel Reyes, tras dar a conocer en la actividad "El Gobierno en las Provincias" algunas de las situaciones que afrontan los munícipes de Santo Domingo Norte.

"Tenemos muchos casos de familias que todavía no han podido inscribir sus niños en las escuelas por falta de cupos", expresó Reyes.

Además, afirmó que la problemática es una situación recurrente en el sector y la misma debe ser solucionada.

"Siempre esto sucede aquí, porque hay muchos niños, hay una sobrepoblación y es un tema siempre para la inscripción de las escuelas", puntualizó en el evento llevado a cabo en el centro educativo Francisco J. Cabral López.

Al tiempo, instó a que los directivos del Ministerio de Educación realicen una intervención para que gestionen la disponibilidad de cupos escolares.

"Solicitamos que nos ayuden en esta situación para que podamos ayudar a esas familias", expresó el regidor.

Familias se quejan

Ante la problemática que expresó el regidor Luis Reyes, Listín Diario consultó algunas familias, quienes afirmaron que la falta de cupos en las escuelas de Los Guaricanos es una "realidad".

Este es el caso de Saúl Pierre, un adolescente de 16 años a quien le preocupa no estar inscrito en la escuela. El joven fue promovido a cuarto de bachillerato de la nueva modalidad en el centro educativo Francisco J. Cabral López, pero en el plantel "ya no hay cupos", según contó a la prensa.

Ante esta situación, siente preocupación al no estar inscrito en ninguna escuela hasta ahora.

Su madre, Louis Pierre, alzó su voz este sábado para denunciar la situación que afronta su hijo con la escuela.

"Yo vivo aquí en Santo Domingo Norte y es imposible tener que ir a Santo Domingo Este y otros municipios para poder estudiar, imagínate, es imposible", expresó consternada la ama de casa, al saber que las escuelas no tienen cupos disponibles.

Contó que el niño siempre ha sido muy "colaborador y aplicado" en los asuntos escolares, pero no han encontrado un espacio disponible para él.

Según expresó Louis, ella ha tenido que acudir a una escuela en La Nueva Barquita, en Villa Mella, donde "hay cupos", pero están en la lista de espera.

Asimismo, indicó que al adolescente no lo quieren aceptar en la modalidad de educación secundaria de personas jóvenes y adultas (Prepara).

Las mismas situaciones afronta Mayra Sánchez, madre de José Sánchez de 15 años.

"Aquí no hay cupo para los niños que pasan a séptimo en adelante. Hay como más de 300 niños en espera, en una lista que me mostraron en la escuela para que no me desespera", manifestó Mayra Sánchez.

Al ser consultadas sobre la solución que han buscado para resolver la situación, ambas manifestaron que han expuesto sus inquietudes ante el Distrito Educativo de los Guaricanos.

"El Distrito es la institución encargada de resolver eso", dijeron las madres, quienes se encontraban en la actividad "El Gobierno en las Provincias".