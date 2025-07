Uniremhos gradúa 498 profesionales; 88% de graduandos son mujeres

La Universidad Eugenio María de Hostos (Uniremhos) celebró su sexagésima cuarta ceremonia de graduación ordinaria, en la que fueron investidos 498 nuevos profesionales de grado, posgrado y técnico superior.

El 88% de los graduandos fueron mujeres y el 12% hombres. La carrera con mayor representación fue enfermería, con un 60.24% del total de egresados. Le siguen contabilidad y auditoría (9.24%), administración de empresas (7.63%) y medicina (5.42%).

Derecho representó un 5.22%, sistemas computacionales un 2.81% y odontología un 2.61%. También se graduaron estudiantes en programas como maestría en salud pública (3.61%), técnico superior en enfermería (1.0%), mercadología (1.2%), maestría en enfermería pediátrica (0.6%), comunicación social (0.2%) y educación inicial (0.2%).

Durante el acto, el rector Wady Ramírez, pronunció un discurso centrado en la necesidad de una educación comprometida con la paz y la responsabilidad social, en un contexto global marcado por la violencia y la polarización.

“Según el más reciente Índice de Paz Global 2024, actualmente se registran 56 conflictos armados activos en el mundo, una cifra que no se veía desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Esta realidad, profundamente alarmante, no debe dejarnos indiferentes”, expresó el rector.

Ramírez hizo un llamado a favor de una cultura de paz y aseveró que no se puede construir un futuro sobre la base de la violencia verbal ni la exclusión y afirmó que el liderazgo no impone, sino que inspira.

Asimismo, exhortó a los graduandos a ser ciudadanos conscientes: “Recuerden que la paz no es solo la ausencia de guerra: es también el resultado de nuestras decisiones cotidianas, de nuestras palabras y actitudes en las aulas, en las redes sociales, en nuestras oficinas, hospitales, empresas y comunidades”.

Reconocimiento a maestro

Durante la ceremonia se reconoció al maestro Paulino de la Cruz tras haber sido galardonado en el Premio al Mérito Magisterial 2025, por el MESCyT, en reconocimiento a su trayectoria ejemplar, su entrega a la formación integral de generaciones y su valioso aporte al fortalecimiento de la educación superior.

Estudiante destacada

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el discurso de Andreina Báez Roche, graduada Summa Cum Laude de la carrera de administración de empresas, quien intervino en representación de sus compañeros. En sus palabras expresó:

“Nos espera un mundo lleno de retos y responsabilidades, pero también de oportunidades. Que no nos falte nunca la humildad para aprender, ni la valentía para actuar. Y que no se nos olvide jamás que el verdadero éxito no es llegar primero, sino llegar con dignidad, con integridad, y sin olvidar quiénes somos”, puntualizó.