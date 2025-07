Allegados de Yeyson Rojas Mosquea, vinculado al cartel de Sinaloa, niegan acusación y exigen su liberación

Mientras dentro del Palacio de Justicia del municipio de Cotuí un tribunal se preparaba para conocer la audiencia de solicitud de medida de coerción contra Yeyson Rojas Mosquea, señalado por estar vinculado en una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato vinculada al crimen transnacional y al Cartel de Sinaloa, familiares y allegados del imputado se posicionaron fuera del lugar exigiendo su liberación.

Con carteles y pancartas, las personas que se apostaron al lugar decían que Rojas Mosquea no está vinculado a ninguna red criminal y que se ha dedicado a la renta de vehículos durante los últimos 15 años. Denunciaron que de los 10 detenidos él es el único que sigue preso debido a que es “quien menos recursos tiene”.

“¿Por qué lo están involucrando? ¿Por qué a los demás lo soltaron y a él no? Ustedes saben porqué, porque él es el más pobre, no tiene dinero, no tiene nada; además de eso se entraron allá (a la residencia de Yeyson), hicieron un allanamiento, no les importó nada, ni que había una persona operada del corazón. Nos trataron como si fuéramos animales, como si mi hijo hubiese sido un delincuente, donde no es un delincuente; mi hijo es una persona honesta, trabajadora y muy tranquilo que trabaja incansablemente, como su madre”, argumentó la madre de Yeyson a ser abordada por medios locales.

La mujer indicó que Yeyson Rojas Mosquea se encuentra detenido ya que “alegadamente” le había alquilado a alguien un vehículo desde donde se escenificó uno de los asesinatos que son atribuidos a la célula del Cartel de Sinaloa que operaba en el país.

“De 10 arrestados en nuestra provincia Sánchez Ramírez, como es posible que el que menos recursos económicos tiene, sea el que quede aquí, ¿Por qué razón?; lo están señalando como que él está asociado al Cartel de Sinaloa; Yeyson de Santiago para allá no sabe si hay más tierra”, exclamó Carlos Almanzar.

Almanzar, al igual que la madre de Yeyson, declararon a los medios de comunicación de que “independientemente de si es verdad o no” el hecho de que él haya rentado el vehículo desde donde se perpetuó uno de los crimines, no es responsabilidad de su allegado preguntar a quien le alquila el automóvil qué hará con el mismo.

De acuerdo con las autoridades, Yeyson pertenece a una estructura criminal que opera entre República Dominicana y México que se dedica al tráfico de drogas y armas; además del lavado de activos, sicariatos y otras actividades delictivas.

El Ministerio Público le atribuye a esta célula haber ordenado y pagado el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (alias "el Polín") y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (alias "Gueilón"), ocurridos el 10 de febrero de 2025 en el sector Cocos del municipio Cotuí.

La audiencia en donde se le conocería medida de coerción a Yeyson fue aplazada para el próximo miércoles a las dos de la tarde.

Prófugos

Como principales sospechosos de estos hechos las autoridades dominicanas persiguen activamente a los mexicanos César Eduardo González Zabala y Daniel Hiram Jáquez Ortega, con la colaboración de la Oficina Central Nacional de Interpol en Santo Domingo y la DEA.