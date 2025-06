Realizan operativos en busca de responsables de decapitar a un hombre en SFM

La Policía Nacional realiza operativos en la comunidad La Paja, en San Francisco de Macorís, en el marco de la investigación de la muerte del señor Fernando Martínez, cuyo cuerpo fue hallado decapitado el pasado sábado.

Los comunitarios acusan a varios nacionales haitianos que residían en la parte trasera de la casa de Martínez. Luego del atroz suceso, todos los extranjeros que vivían en los alrededores huyeron del lugar.

La tarde de este domingo, los moradores de esta localidad de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, desbarataron y rompieron todas las viviendas que estaban ocupadas por los extranjeros.

Según datos extraoficiales recopilados en la zona, Martínez se quejaba por los bullicios que mantenían en desasosiego a los comunitarios de la zona.

Los residentes del lugar reaccionaron indignados por el crimen, y pidieron a las autoridades investigar el hecho. Asimismo, dijeron que no permitirán más la convivencia de haitianos en la zona.

“Aquí no va vivir un haitiano más, no los queremos aquí. Si las autoridades no los sacan, lo sacamos nosotros y de mala manera”, expresó un vecino de la víctima.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.