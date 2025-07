Metro de Santo Domingo y línea 1 del Teléferico abrirán a las 5:30 am a partir del 31 de julio

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que, a partir del próximo 31 de julio, el Metro de Santo Domingo y la Línea 1 del Teleférico (desde Gualey hasta Charles de Gaulle) ampliarán su horario de operaciones de lunes a viernes, iniciando el servicio a las 5:30 de la mañana y finalizando a las 10:30 de la noche.

Los sábados la operación será desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m.

“Esta decisión se enmarca en los esfuerzos del Gobierno dominicano con la puesta en marcha del plan “RD se Mueve”, orientado a mejorar la movilidad urbana y ofrecer mayores facilidades a los usuarios que necesitan desplazarse más temprano hacia sus labores de trabajo, estudios universitarios u otras actividades. Esta medida será monitoreada y evaluada para decidir su optimización”, detalla el comunicado de prensa enviado por la Opret.

La institución manifestó que entre finales de julio e inicios de agosto de este año se incluirán trenes de seis vagones tanto en la Línea 1 como en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, para dar respuesta a la creciente demanda del servicio.

“Desde las 3:00 de la madrugada, operadores, boleteros, personal de intervención, conductores y despachadores comienzan a movilizarse desde sus hogares en autobuses dispuestos por la OPRET, para llegar a tiempo a sus estaciones y puestos de trabajo. Paralelamente, equipos técnicos realizan durante la noche labores de mantenimiento en vías, estaciones y trenes, asegurando que todo el sistema esté en óptimas condiciones para iniciar operaciones cada día”, reseña el documento.

Señalaron que la medida fue tomada para complementar el sistema de horario escalonado que implementaran las instituciones públicas a partir de este martes.

Se recuerda que desde el primero de julio las instituciones públicas, con presencia en el Gran Santo Domingo, deberán dividir el 70% de su personal en los horarios de 7:00 am – 3:00 pm y de 7:30 am – 3:30 pm; mientras que el 30% se podrá mantener en su horario habitual, de 8:00 am a 4:00 pm; mientras que aquellas instituciones que sobrepasen las 2,000 visitas al mes, en servicios de atención al ciudadano, deberán establecer dos turnos, el primero iniciando a las 7:00 de la mañana, finalizando a las 2:00 de la tarde; mientras que el segundo iniciaría a las 2:00 pm y se extendería hasta las 9:00 de la noche.