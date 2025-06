Luis Pérez quiere acercar el CDP a los periodistas jóvenes

El profesor Luis Pérez, uno de los principales aspirantes a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas, prometió acercar el gremio a los jóvenes periodistas.

"Ese acercamiento se logra importantisandolos; no podemos venir ante los compañeros y compañeras solo en los momentos de elecciones y asambleas. Es importantizando, es creando medios de capacitación, medios que les permita a ellos sentirse que se les toma en cuenta; aquí no se le toma en cuenta a los periodistas en este momento, es tanto así, que están reacios y esta generación, que pasaron por mis manos, no son amigos; solo un 20% se acercan al Colegio", expresó Pérez.

Pérez indicó que la forma de lograr ese acercamiento es dinamizando el gremio a través de la creación de acuerdos interinstitucionales que permitan que los periodistas continúen formándose a partir de diferentes programas de postgrado y diplomados.

Profesionalización del oficio

Una de las principales propuestas de Pérez es buscar certificar a los periodistas que se encuentran ejerciendo en los distintos medios de comunicación.

"A través de los acuerdos que esperamos arribar con los distintos centros de educación superior es buscar crear programas donde llevemos a esos que se encuentran ejerciendo en los medios de comunicación y se encuentran laborando como periodistas pero que aún no han sido certificados por ninguna entidad de educación superior vayan a esas universidades y en un tiempo especial, no los cuatro años, puedan ser certificados y obtengan su título en periodismo", enfatizó Pérez.

El profesor indicó que la profesionalización del oficio es una tarea pendiente del CDP ya que la propia ley que lo crea establece que periodista es aquel que es certificado como tal por una educación superior; mientras denunció que las propias autoridades previas del colegio habían aprobado "por debajo" la inscripción en el gremio de personas que han sido tituladas.

"Ganaremos las elecciones"

Al ser cuestionado sobre las expectativas para este sábado, donde el Movimiento Marcelino Vega escogerá a sus candidatos para los comicios de agosto próximo, Pérez respondió confiado en que ganarán las elecciones.

"Ganaremos las elecciones, te lo digo con toda firmeza; cuando tú cuentas con el apoyo de jóvenes como Yudelki Guerrero, Wilder Páez; y de veteranos como Candida Acosta; yo he tenido exalumnos míos que me han llamado y me han dicho 'profesor yo no sabía que usted estaba aspirando, pero cuente con mi voto', y así es difícil que yo no resulte ser el ganador", exclamó Pérez.