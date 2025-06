La honestidad

La palabra es sencilla; su significado, ancho y profundo.

No se trata de otro valor, sino del puente sobre el cual transitan todos los valores y las virtudes cardinales. De catadura humilde y complejidad práctica, no presume lo sublime ni persigue la santidad, no es versátil ni obstinada.

Enaltece la bondad, reprueba la estupidez, los medios inmorales, la empresa malsana. Porque la deshonestidad es imprescriptible, su triunfo nunca es definitivo: jamás descansa.

Junto a la valentía, encarna, a toda prueba, la virtud que mayor admiración despierta. Apreciada en los otros más que en uno mismo, sobresale con lucidez, incluso, hasta en los adversarios más enconados. Fuera de cualquier trascendencia, quizás sea –para los hijos– el mayor legado, la mejor herencia.

Puesto que tiende puente entre la sinceridad y el respeto, no le sirven el medio camino ni las verdades incompletas. De ahí que, si bien suma reputación, tampoco es del agrado de todas las personas. Y si no tolera caretas ni admite falsedades, detesta los tratos indignos y los arreglos infames.

Silenciosa y cautelosa, rara vez reclama atención; su idioma –único y constante– es igual, tanto en las acciones públicas como en los actos privados.

Incontestable frente a la estridencia y la alharaca de la indecencia, no juega al espíritu puritano, pues, identifica muy bien los límites de la franqueza y la flaqueza de lo humano.

Educada en las pasiones, templada en la modestia, se fortalece en la batalla. Vive y muere con la verdad, sin renunciar a la perseverancia. Sometida a la prudencia, puede ser tan mística como revolucionaria, tan rebelde como taimada. En absoluto alardea de prenda alguna; reconoce, eso sí, que ningún espíritu honrado vive al margen de alguna causa.

Firme ante la adversidad, desafía la gloria pasajera y la veleidad de la fama; advierte –como Sócrates en su época– la estrechez de la carencia (Penia) y la abundancia de la historia (Poros). Ninguna vez se atribuye méritos, pisa libre de orgullo y, sobre la vanidad, elude una por una sus alambradas.

Detesta la hipocresía, la lenidad de la sumisión, las loas inmerecidas, las insignias embusteras del poder y la adulación barata. Mientras más atributos sobrevienen, menos pretensiones demanda.

Rectifica con ejemplos y corrige sin estridencia. No cambia la verdad por la comodidad ni el pudor por la complacencia. Vive de su íntima sinceridad y entiende –como Nietzsche llegó a pensar– que quien tiene el “porqué”, encontrará el “cómo” vivir, y eso le basta.

No convive con el engaño ni se adapta dócilmente al “yo y mis circunstancias” …No se rinde. Evita la arrogancia, las ambiciones inútiles; con nombre propio y serenidad, llama cada cosa por su nombre, sea éxito, suerte, victoria o desgracia.

De ningún modo busca pretextos para justificaciones parasitarias. A fuerza de voluntad, resguarda en la memoria, la justicia y la gratitud, conservando la nobleza de las palabras.

Resiste con los años, el tiempo la vuelve más diáfana, aprende de la experiencia, de los desengaños, de las canas; la vejez endurece su coraza, sobrevive a la promesa de su causa. Unida con la lealtad, acaso por los mismos motivos, libran las mismas luchas cotidianas.

Centinela de la vida, mesa común de la familia, armadura para la política, defensora de la patria y magisterio de enseñanza. Sin ella la justicia es una tumba decorada, y la política, un banquete oscuro de disfraces y máscaras.

No anda en rebeliones estúpidas ni en resignaciones bastardas: valiente frente al abuso y generosa con el desdichado, aplaude la honradez, la determinación y el coraje templado.

Conoce por igual la fiesta efímera de la alegría que las cenizas de las piras funerarias. El rosal del júbilo momentáneo, los gladiolos grises de la decadencia y la fatiga.

Las señales revelan que, aunque errante, en tiempos de tormenta moral y desaliento ético, la honestidad no se ha desvanecido: permanece, silente, evocadora, pero intacta…