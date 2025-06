“Ruby Pérez nos cambió la fecha, ese día iba a estar cerrado”, Maribel Espaillat sobre Jet Set

Al agotar su turno en el conocimiento de medida de coerción en condición de imputada por el caso Jet Set el pasado miércoles 18 de junio, Maribel Espaillat, gerente del centro, declaró ante la magistrada Fátima Veloz que el 8 de abril la discoteca iba a estar cerrada, sin embargo, realizaron la fiesta porque Rubby Pérez cambio la fecha.

Así lo establece la resolución penal 0670-2025-SMDC-01177 del Poder Judicial, donde cita de forma textual, que la imputada de 65 años expresó que nunca pensó que algo como lo ocurrido, que segó la vida de 236 personas, podía suceder y de haberlo sabido no habría estado ahí.

“Yo estaba ahí porque era mi responsabilidad estar ahí y velar que todo estuviera bien, de nosotros saber que ahí había un problema, no íbamos a estar ahí, inclusive ese día no iba a ver fiesta, Rubby Pérez nos cambió la fecha, ese día iba a estar cerrado”, expuso ante la magistrada.

Explicó que el viernes antes de la tragedia (4 de abril) cumplió 65 años, razón por la que su esposo le llevo un mariachi y el sábado abrieron la discoteca, donde aseguró no cayeron escombros.

“Fue la semana anterior que cayó un pedazo de plafón, y le dijimos a Gregory (Gregorio Adames Arias) que lo bajara y a mi esposo lo grabaron barriendo el piso, yo imploro y quiero que sepa estimada magistrada que nosotros no vamos a huir de nada, yo no voy a salir para ninguna parte, a mí no me interesa irme”, indicó.

Espaillat, quien es perseguida en este caso junto a su hermano, Antonio Espaillat, como propietarios y administradores del centro de diversión, agregó que no le interesaba sustraerse del proceso y necesitaba cuidar de su esposo, quien se encuentra postrado en cama, consecuencia del desplome de la discoteca.

“Desde ese día 8 de abril, la vida de mi familia cambió completamente, yo no duermo, yo no como, yo no sé cómo me sacaron debajo de los escombros, mi esposo me salvó la vida, está postrado en una cama, yo lo cuido, yo tengo 5 hijos sufriendo, jamás en la vida nosotros queríamos que algo así pasara, de un legado que empezó mi madre”, dijo.

Por el caso, la jueza impuso sobre ambos imputados como medida de coerción el pago de 50 millones de pesos por contrato bajo fianza a cada uno, a través de una compañía aseguradora dedicada a esos fines.

Asimismo, impedimento de salida del país sin autorización judicial previa y presentación periódica los días 30 de cada mes, iniciando este próximo lunes 30 de junio, esto se extenderá hasta que el Ministerio Público presente acto conclusivo del proceso.

El desplome de la discoteca dejo como saldo 236 personas fallecidas, entre estos el merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba una fiesta, de igual forma más de 180 personas resultaron heridas por los escombros.

Hasta el momento la familia Espaillat ha llegado a acuerdos con familiares de al menos 40 víctimas, entre fallecidos y heridos.