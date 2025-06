¿Hipólito edurece su discurso contra el Gobierno? Las veces que el exmandatario ha criticado ciertas medidas

Desde su gestión como Presidente de la República, Hipólito Mejía siempre ha sido caracterizado por sus declaraciones peculiares con relación a diversos temas.

Sin embargo, en las últimas semanas, esas opiniones lo han llevado a verse de frente a las posiciones y políticas dictadas por el Gobierno encabezado por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), agrupación de la cual forma parte.

La última de esas posiciones encontradas ocurre cuando el exmandatario no se mostró del todo entusiasmado con el nuevo plan del Poder Ejecutivo en búsqueda de mejorar el tránsito en el gran Santo Domingo y los entaponamientos que se registran en la ciudad capital.

Ese plan, presentado por el Instituto Nacional Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) el pasado lunes, consiste primordialmente en la coordinación de los semáforos, regulación de estacionamientos en puntos estratégicos de la ciudad, la restricción del giro a la izquierda en algunas intersecciones y el cambio de horario en las instituciones públicas.

Mejía entienda que esas nuevas estrategias no evitarán que las personas adquieran más vehículos, y que volverán a cogestionar el tránsito en el territorio nacional.

“Yo no veo solución para el transporte, los dealers están llenos de carros en el país. Estoy pesimista con lo que puede pasar, ya es lamentable”, fue lo exclamado por el expresidente al ser abordado por representantes de los medios de comunicación varios días después de la presentación.

El mismo indicó que otro factor a tomar en consideración debe ser el descontrol de los motoristas en las principales rutas y vías de la ciudad.

“Lo que me preocupa son los motoristas que me pasan por el lado a mí. Se mueren ocho motoristas diarios en este país que es una preocupación mayor todavía, pero yo soy pesimista. Ojalá que se lograse, pero no veo solución”, manifestó Mejía.

Tan solo una semana antes a esas declaraciones, el encargado de encabezar el Poder Ejecutivo entre 2000 y 2004 se encontraba en Dajabón encabezando un encuentro con agricultores, empresarios arroceros, líderes comunitarios y comerciantes quienes le externaron sus quejas por el abandono del sistema de riego y el estado crítico de la infraestructura hidráulica.

"Eso no puede ser. En nuestro gobierno, cada cuatro meses se daba mantenimiento al sistema de riego. Hoy, esos canales están en total abandono", expresó Mejía.

El mismo señaló que más de 3,000 kilómetros de canales de riego están en condiciones de deterioro, responsabilizando directamente al director el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, a quien indicó que debe ser destituido de su cargo.

"Eso es una constante. En mi gestión limpiábamos los canales cada cuatro meses. Eso ya no se hace. ¡Hay que botar al director del Indrhi!", exclamó.

Mejía también ha tenido sus opiniones diferentes en base a la que debe ser la política migratoria del Gobierno. Mientras las autoridades han indicado que no se plantean discutir un plan de regularización para la mano de obra haitiana, aunque esa posibilidad será debatida en el diálogo del Consejo Económico y Social (CES), el exmandatario ha señalado que estaría a favor de que se implemente el mismo.

El expresidente manifiesta que la mano obra haitiana es “necesaria” particularmente en sectores como la agricultura y la construcción.

"La mano de obra ya es necesaria en el país, dígalo quien lo diga. En el campo y en la construcción también", señaló Mejía.

Otro tema donde las líneas del partido oficialista y el exmandatario van de manera en palera ha sido en el marco de las múltiples aspiraciones presidenciales que se han presentado dentro del PRM, tras el anuncio de que Abinader no iría por un tercer periodo, y las promociones de las mismas han ido aumentando con el pasar de los meses.

Abinader, durante La Semanal de hace varias semanas, manifestó que el PRM debe de establecer algún tipo de protocolo para garantizar que los aspirantes respeten tanto con lo establecido con las leyes electorales, que indican que la precampaña no inicia hasta el mes de junio del 2027, que con lo pautado en los estatutos del propio partido.

“¿Qué importa? ¿El presidente no lo autorizó?”, fue lo exclamado por Mejía, al ser cuestionado, indicando que el presidente Abinader de cierta forma autorizó el comienzo de la precampaña, que se vio matizada por su anuncio temprano de no querer volver por un tercer periodo.

El exmandatario Mejía ha sido el principal vocero de las aspiraciones de su hija Carolina, quien es una de los ocho aspirantes dentro del PRM.