¿En la Semanal se puede hablar o no de justicia y de política? Una revisión a lo prometido y lo no cumplido...

El pasado 12 de junio, el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat fueron colocados por el Ministerio Público en estado de arresto en la cárcel Ciudad Nueva, en respuesta a la petición de medida de coerción que sometieron en su contra debido al colapso de la discoteca Jet Set, que provocó la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.

A los hermanos Espaillat, propietarios del histórico centro de diversión ubicado en el Distrito Nacional, se les investiga por presunto homicidio involuntario, ya que, según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, estos desarrollaban una operación comercial “negligente”, poniendo en riesgo la vida de muchas personas.

En medio de este escenario que mantiene al país conmovido desde el pasado 8 de abril, el presidente Luis Abinader aseguró que no opina sobre procesos judiciales, contestando a las preguntas de los periodistas quienes intentaban conocer su parecer sobre el apresamiento de los directivos del Jet Set.

“Yo no me involucro en los temas de la justicia, yo no opino en esos temas judiciales”, afirmó el gobernante al encabezar La Semanal, un espacio de conversación con reporteros y comunicadores en el Palacio Nacional.

A pesar de su afirmación, estas declaraciones del primer mandatario contradicen lo que han sido parte de sus alocuciones durante el año y medio en el cual se ha presentado en La Semanal, plataforma de dialogo gubernamental iniciada el 28 de agosto de 2023.

El 18 de noviembre de 2024, el jefe de Estado calificó como un hecho sin “precedentes” la “Operación Pandora” dirigida por el Ministerio Público, a través de la cual fue desmantelada una red criminal de agentes que se dedicaban a la sustracción de proyectiles en la Policía Nacional.

“Esto es parte de ese mensaje de cero impunidad en todos los niveles del Gobierno”, expresó también durante su participación en La Semanal.

El 8 de abril del año antes mencionado, Abinader también reaccionó a la condena que recibió Miguel Gutiérrez, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el cuatrienio 2024-2028.

“Lo importante de este gobierno es que no importa quien sea, qué funcionario, ni a qué nivel, todo el que cometió un acto de ilegalidad tiene que enfrentar la justicia...”, acotó durante la rueda de prensa convocada los lunes por el Poder Ejecutivo.

Lo mismo sucedió el 21 de marzo de este año con la entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses de Erickson Herrera Silvestre "El Regidor", un regidor pertenecientes compañero de partido político del presidente Abinader, a quien se le acusa de conspirar para traficar cocaína hacia ese país.

“Lo que pasa es que ahora las cosas no se esconden, y todo el mundo, de cualquier partido tiene que enfrentar la ley por lo que haya, esa es una diferencia muy especial que hay”, afirmó Abinader en La Semanal.

“No me involucro en aspiraciones políticas en La Semanal”

Cuando se estrenó esa conferencia de prensa, se anunció que el presidente no se referiría a temas políticos partidistas o electorales.

De hecho, el presidente Abinader dijo el pasado 17 de marzo que no “involucraría” a La Semanal con las aspiraciones presidenciales que vienen manifestando diversos ministros y directores del Gobierno, integrantes del PRM. Esto luego de que garantizó que no reformaría la Constitución para optar por un tercer periodo de mandato.

“Ustedes saben que yo nunca me he involucrado en temas de aspiraciones políticas aquí (en La Semanal), ni anteriormente, ni ahora tampoco me voy a involucrar en esos temas”, dijo tras ser cuestionado sobre su opinión ante las expresiones de la vicepresidenta Raquel Peña, quien manifestó al asistir a una actividad en Santiago su sueño de alcanzar la Presidencia.

No obstante, dos meses y medios después, calificó de “muy buenos” a los y las dirigentes perremeístas que comenzaron a organizar una estructura política con el objetivo de ser escogido como el representante para la boleta electoral presidencial de las elecciones en 2028. El mandatario Abinader realizó esta valoración el 2 junio en La Semanal.

Además, consideró que el PRM debe crear un “protocolo de acción” para mantener la institucionalidad de esa organización política y el Gobierno dominicano.

“Pienso que en un momento el PRM tiene que enmarcarse en una discusión, más allá de la ley de Partidos y la ley Electoral, de un protocolo de acción entre ellos (los aspirantes) para que todo se desarrolle democráticamente pero sin afectar ni el Gobierno, ni tampoco el partido”, precisó el 16 de junio, también, en La Semanal.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Turismo, David Collado; el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; el director General de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón. Al igual que el presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; la vicepresidenta Raquel Peña; el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor de Aza y el dirigente perremeísta Ramón Alburquerque son quienes se encuentran en la temprana carrera por la candidatura presidencial del PRM.