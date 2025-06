Importancia de la educación moral y cívica

Apoyamos la decisión del ministro de educación, Luis Miguel Deschamps, de restablecer la asignatura de Educación Moral y Cívica de manera obligatoria en las escuelas del país, a partir del próximo año escolar, de acuerdo con sus declaraciones del día 10 del corriente mes.

Siempre he creído en la importancia de incluir esta asignatura en los diferentes niveles educativos. Con esa motivación, en el año 1997, como Secretaria de Educación Bellas Artes y Cultos, propuse al Consejo Nacional de Educación, la modificación del currículo de los niveles Básico y Medio para asignar una hora semanal de las asignadas a las Ciencias Sociales, a la asignatura de Educación Moral y Cívica.

Fue aprobada por el Consejo, e inmediatamente una comisión inició la elaboración del programa correspondiente.

En la estructura del currículo establecido en la Ordenanza 1-95 se había aprobado el desarrollo en valores de manera transversal, es decir, a través de las diferentes asignaturas.

No obstante, mi experiencia me demostró que esta medida no se estaba cumpliendo y que era necesario que se tratara como una asignatura más del currículo.

A pesar de su aprobación en el Consejo, la misma fue suspendida en años posteriores, con lo cual se creó un vacío en la educación del país, déficit que ha ido aumentando en la medida que nuestra sociedad se transforma y nuestros niños y jóvenes están cada vez más desprotegidos en la formación en valores como consecuencia de varios fatores como son: hogares cada vez más disfuncionales, concepción errónea de los padres en cuanto a la formación de sus hijos, violencia intra y extra familiar cada vez más intensa; así como el bombardeo continuo de anti valores a través de diferentes medios de comunicación, video juegos y el cine.

Importancia de la formación de Moral y Cívica.

Esta asignatura y su aplicación adecuada contribuyen al desarrollo de una personalidad equilibrada y consciente de los estudiantes, a través del desarrollo de valores humanos y ciudadanos que contribuyen a su integración en la sociedad como personas idóneas, respetuosas y respetadas. Entre los valores humanos destacamos los siguientes:

Respeto a la dignidad y a los derechos de las personas, responsabilidad, disciplina,Tolerancia ante la diversidad, Autocontrol emocional, actuar en función de principios y valores, cultivar la espiritualidad, motivación a los aprendizajes y la superación.

Entre los valores ciudadanos, considero importante:

Conocimiento y respeto de la Constitución, la leyes y las normativas establecidas en nuestra sociedad, conocimiento y respeto a nuestros valores patrio, protección y defensa a las personas más vulnerables

Recomendaciones:

Para que la educación Moral y Cívica satisfaga los objetivos de la misma, y las expectativas de la sociedad, me permito hacer las siguientes recomendaciones:

Elaborar un programa actualizado y viable, capacitar a los profesores en servicios en los diferentes niveles, incluir esta asignatura en la formación de docentes, hacer partícipe del desarrollo de esta asignatura a diferentes sectores de la sociedad: padres, ADP, sociedad civil e instituciones de apoyo a la educación. seguimiento y monitoreo al cumplimiento del programa, de forma correcta en todas las escuelas del país, en los diferentes niveles, ciclos y grados, y motivar a los estudiantes en el desarrollo de la misma.

Esperamos que esta iniciativa se mantenga de manera consistente.