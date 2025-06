Hipólito se muestra "pesimista" ante las nuevas medidas del tránsito en el Gran Santo Domingo

El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, mostró su oposición ante las nuevas medidas tomadas por el gobierno que buscan mejorar el tránsito en Santo Domingo.

“Yo no veo solución para el transporte, los dealers están llenos de carros en el país. Estoy pesimista con lo que puede pasar, ya es lamentable” afirmó con desaliento el exmandatario al indicar la cantidad de tiempo que suele tomar para desplazarse en el Gran Santo Domingo.

Para él, estas nuevas estrategias no evitarán que las personas adquieran más vehículos, y que volverán a cogestionar el tránsito en el territorio nacional.

Este lunes 17 de junio, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó bajo el lema “El Cambio en el Tránsito Contigo –RD avanza” pretende implementar nuevas acciones que buscan mejorar la circulación en las principales vías del país.

Entre estas estrategias, anunciadas por la directora de Movilidad del Intrant, Alexandra Cedeño, se encuentra la coordinación de los semáforos, regulación de estacionamientos en puntos estratégicos de la ciudad, la restricción del giro a la izquierda en algunas intersecciones y el cambio de horario en ciertas instituciones públicas.

Sin embargo, Mejía señaló que, aun cuando no se considera un experto en el área, mostró preocupación por el descontrol de los motoristas en las rutas, considerando como un tema de más interés.

“Lo que me preocupa son los motoristas que me pasan por el lado a mí. Se mueren ocho motoristas diarios en este país que es una preocupación mayor todavía, pero yo soy pesimista. Ojalá que se lograse, pero no veo solución” refirió a periodistas de CDN

Transportistas apoyan plan

De su lado, la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc) y la Central Nacional de Transporte Unificado (CNTU) mostraron su aprobación al proyecto que funcionará desde el primero de julio calificándolo como “un paso correcto” a la problemática del tránsito.

Mario Díaz, secretario general de Fenattransc, recomendó a los conductores que se comprometan a estas medidas para un mejor comportamiento a las vías públicas.