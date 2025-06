Víctima del colapso en Jet Set deleitaba a vecinos con su saxofón

Luis Emilio Solís Encarnación es conocido por muchos por ser el saxofonista principal de Rubby Pérez, quien, junto con los demás músicos de la orquesta, llevaba alegría y ritmo a todas las fiestas en las que participaba. Sin embargo, para Manuela De Óleo, su esposa, Luis Emilio fue algo parecido a un “ángel que Dios le permitió conocer”.

Con 42 años de unión, para Manuela, hablar de su entrañable pareja, fallecida en la catástrofe del Jet Set, representa una mezcla de amargura y emoción que muchas veces no le permite terminar las oraciones por esa notable ausencia en su vida.

Con 61 años de edad recién cumplidos, Solís Encarnación es recordado como un esposo presente y comprometido con su familia, siempre dispuesto a pasar tiempo en casa y compartir con sus seres queridos.

“Nunca se enojaba, nunca peleaba, siempre en todo lugar donde él estaba ponía la paz, daba buenas ideas, siempre estaba estudiando, era organizado hasta con la comida, con hacer ejercicio diario, una persona recta, por la línea”, expresó Manuela con el asomo de una sonrisa al hablar de una persona que para ella significó tanto.

Explicó que siempre fue muy querido en cualquier lugar que visitaba, envolviendo a los presentes con su carisma y su habilidad para dirigir la conversación. Además de saxofonista, Luis Emilio era ingeniero en sistemas y ejercía como maestro de matemáticas en una escuela del sector Los Mameyes, en el municipio Santo Domingo Este.

La noticia

Manuela recuerda que recibió la noticia de su deceso el mismo día de la tragedia, a las 5:00 de la mañana, cuando despedía a su hija mayor para el trabajo.

“Uno de los compañeros estaba afuera esperándonos para darnos la noticia y entonces me preguntó: ¿Usted conoce a Luis Solís? Y yo le dije: Luis Solís es mi esposo y él no quería darnos la noticia; estaba entristecido. Yo le dije: Yo soy cristiana, dígame, porque pensé que hubo un accidente. Entonces él me dijo: Él falleció en el derrumbe del Jet Set. Ahí mismo mi hija se desmayó”, narró a LISTÍN DIARIO.

Al calificar la experiencia como algo terrible, siguió contando que tuvo que guardar sus emociones para después, armarse de valor y avisar a los demás familiares sobre el suceso, para después presentarse al lugar y así poder reconocer el cuerpo. “Vamos a llorarlo de por vida, pero es tiempo de actuar”, fueron los pensamientos que mantuvo en ese momento.

Tras toda una vida compartida, pues se conocían desde niños, Manuela reconoce que acostumbrarse a su repentina ausencia, luego de su acostumbrada presencia, le genera mucho dolor y tristeza, ya que él “con amor, siempre estaba”.

Ahora, no solo su familia llora la pérdida de una persona tan memorable como Luis Emilio, sino que el dolor es compartido en todo el sector donde residía, Bello Campo, en Santo Domingo Este, porque la cuadra ya no escucha más las armoniosas notas musicales que él solía tocar para sus vecinos.

“Los vecinos se deleitaban con él en el saxofón, porque todo lo que él hacía, lo hacía con pasión, con excelencia”, agregó De Oleo, tras especificar que estas melodías eran ejecutadas en el cuarto de música que aún se mantiene lleno de sus instrumentos que no volverán a ser tocados por su autor.