Comunitarios se niegan a aceptar acuerdo firmado con la Barrick Gold

Durante una vista pública, los comunitarios del distrito municipal de Zambrana, en Cotuí, expresaron su rotundo rechazo al acuerdo firmado entre la empresa Barrick Gold, el Estado y representantes de la comunidad, donde se contempla el proyecto de reasentamiento de los locales para la construcción de la nueva presa de colas, en la provincia Sánchez Ramírez.

Luego de negar que llegaron a un acuerdo con la empresa minera, los comunitarios señalaron este miércoles su inconformidad con la firma de dicho acuerdo, ante miembros del Ministerio de Energía y Minas, asegurando que se realizó sin el consentimiento de las seis comunidades involucradas.

Concepción Sosa, líder comunitario, señaló que los residentes se oponen al acuerdo firmado, ya que cada familia posee el título legal de sus terrenos. Sin embargo, indicó que unas 119 familias están siendo excluidas del proceso de reubicación.

“Los comunitarios no estamos de acuerdo con el supuesto contrato que ellos firmaron a espalda de la comunidad, donde tanto el Gobierno dominicano como la minera quiere dejar a 119 familias fuera, debajo de un puente”, expresó, asegurando que dicho acuerdo no tiene ninguna validez para los comunitarios.

Asimismo, otra representante de la comunidad, identificada como Dorys, cuestionó a los miembros de la empresa minera y del Estado, de simular que “todo está resuelto”, afirmando que la firma se llevó a cabo bajo amenazas, tras atemorizar a un miembro de la comisión, del despojo de unas 12 casas en la comunidad El Naranjo, si no firmaba.

Además, aclaró que los comunitarios de Las Tres Bocas, no han estado de acuerdo con la firma del contrato, indicando que nunca se realizó alguna vista pública, en donde los comunitarios pudieran decidir si aceptaban o no el valor de las reposiciones.

“Ustedes pusieron la mata de cacao a tres mil pesos, y saben que no la vamos a dar a ese precio, porque la propiedad es nuestra. Ustedes no tienen derecho a negociar nada de la comunidad, sin nuestro permiso“, expresó Dorys.

Aclaró que la comunidad no está vendiendo sus terrenos voluntariamente, sino que es la empresa minera quien les está presionando para hacerlo, por lo que no deben imponerle un precio a las propiedades.

Durante el encuentro, varios de los comunitarios expresaron su descontento con la firma del acuerdo, coincidiendo en que rechazan la construcción de la presa de colas, así como el acuerdo firmado.

“El que no esté dispuesto a matarme, que por allá no pase. Me ofrecen tres cheles por una mata de cacao que al año me genera mucho más que eso, así que no pasen por allá”, afirmó una comunitaria.

Asimismo, aseguraron que se intentó "boicotear" el encuentro con el Ministerio de Energía y Minas para que los comunitarios no pudieran expresar sus desacuerdos.

“No queremos presa de colas aquí, Barrick no es aceptable en nuestra comunidad”, expresaron los comunitarios, puntualizando que el acuerdo lo hicieron bajo las normativas impuestas por la empresa, sin tomar en cuenta a las comunidades afectadas.