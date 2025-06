Hermana de Rubby Pérez: “Cuando pasó por mis manos el informe del MP, yo temblé”

La diputada Lidia Pérez, hermana de Rubby Pérez, aseguró que Antonio Espaillat hizo caso omiso a las llamadas constantes de ingenieros y que la tragedia del Jet Set "fue cien por ciento evitable".

La legisladora manifestó que al leer el informe del Ministerio Público tembló y volvió hacia atrás de una tragedia que fue evitable y de la que Antonio Espaillat hizo caso omiso a las advertencias de un posible colapso.

"Cuando pasó por mis manos el informe del Ministerio Público, yo temblé, volví para atrás lo que había avanzado de una tragedia que fue cien por ciento evitable y este caballero no quiero decir de forma intencional, quizás por su poder, quizás atrapado en el Dios del dinero hizo caso omiso a las llamadas constantes que tanto ingenieros como personas que trabajaban con él le habían advertido una hora antes y cuando el encargado va donde la señora que está actualmente imputada dice que no se puede suspender”, manifestó la congresista.

En ese sentido, la diputada pidió al presidente Luis Abinader aprobar con carácter de urgencia el proyecto de ley de Supervisión de Infraestructura para que cosas como la sucedida la madrugada del 8 de abril no se repitan.

“Para mí sería muy doloroso que esta legislatura termine sin que nosotros no le demos una ofrenda de apoyo a todos aprobando o estudiando este proyecto de ley de supervisión de infraestructura para que esto del Jet Set no vuelva a ocurrir, yo espero en usted y en la justicia, porque la justicia no es una venganza, es una remuneración y un acto importante para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir ", expresó Pérez.

Además del merenguero Rubby Pérez, por el derrumbe de la discoteca fallecieron otras 235 personas y 180 quedaron lesionadas.

A través de un comunicado la familia del merenguero informó que las hijas del fallecido artista, Casiey y Ana Beatriz Pérez, interpusieron una querella contra los propietarios y socios del establecimiento.

La declaración también establece que ambas actuaron de forma legal "con el pleno respaldo de sus tíos, tías y seres queridos".

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el miércoles 18 de junio la audiencia de conocimiento de medida coerción en contra del propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en caso Jet Set.

El Ministerio Público busca que se le imponga prisión preventiva a Antonio y arresto domiciliario a Maribel.