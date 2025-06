El Gobierno hará un cambio en los horarios de instituciones públicas para mejorar el tránsito en SD

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó este lunes las nuevas estrategias de gestión de tránsito que serán implementadas para mejorar la congestión vehicular en el territorio nacional, bajo el lema “El Cambio en el Tránsito Contigo -RD avanza”.

Las medidas fueron anunciadas por la directora de Movilidad del Intrant, Alexandra Cedeño, quien explicó que las acciones buscan mejorar la circulación en las principales vías del país.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la coordinación de los semáforos, los cuales tendrán tiempos ajustados según los días de semana y fines de semanas; la regulación de estacionamientos en puntos estratégicos de la ciudad; así como la restricción del giro a la izquierda, la cual ya ha sido aplicada en unas 30 intersecciones

La funcionaria dijo que las entidades públicas que sus servicios de atención al ciudadano sean de más de mil a dos mil visitas van a generar dos turnos de trabajo: de 7 de la mañana a 9 de la noche: uno de 7 a 2 y otro de 2 a 9 de la noche.

Cedeño informó que están trabajando en conjunto con las aplicaciones de navegación Waze y Google Maps para facilitar a los ciudadanos rutas más eficientes en tiempo real.

Otras de las medidas presentadas es el escalonamiento de horario en el sector público, el cual se establecerá el primer plan para monitorear en el Gran Santo Domingo a través del Ministerio de Administración Pública (MAP).

El horario se dividirá en dos bloques: el primero de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y un segundo de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.

La directora de Movilidad explicó, además, que se instalarán 2,000 nuevas cámaras en el Gran Santo Domingo, 600 cámaras policiales y más de 700 nuevos agentes para que el ciudadano tenga un trato garantizado.

"El escalonamiento de horarios yo creo que este es un tema que todo el dominicano ha opinado cuál sería la mejor forma de organizar las salidas en la mañana: hablamos de trabajo, hablamos de estudio, hablamos de actividades que tienen que ver con salud, hablamos de actividades de ocio, algunos no tienen los centros comerciales que quizá les interese ver, sino que tienen que venir al distrito o la entidad pública que me dé servicio me hace ir presencial en un horario específico.

Entonces más del 60% y 70% del desplazamiento de la mañana en la ciudad son por motivo de trabajo y estudio", explicó Cedeño.

La funcionaria señaló que las instituciones públicas centralizan los desplazamientos de 8 a 4 de la tarde, lo que quiere decir que se tienen todos los viajes juntos a las 8 de la mañana. "Por eso es que todo el mundo en la mañana siente que colapsa. Y cuando llegamos al trabajo llegamos estresados. Y duramos más de dos horas", indicó en sus palabras.

Además señaló que con el especialista Juan Pablo Bocarejo están estableciendo el primer plan para monitorear Santo Domingo, coordinado con el Ministerio de Administración Pública el horario que podrían tener las entidades públicas.

"Entonces, los nuevos horarios van a ser los siguientes: dos bloques de 7 a 3 de la tarde y segundo bloque de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Las entidades públicas que sus servicios de atención al ciudadano sean de más de mil a dos mil visitas van a generar dos turnos de trabajo de 7 de la mañana a 9 de la noche: uno de 7 a 2 y otro de 2 a 9 de la noche.

Es decir, el servicio público modifica su horario en el Gran Santo Domingo para entrar más temprano y abre los servicios públicos para que el ciudadano tenga que estar centralizado en un horario específico, realizando las permisos o las visitas que debe atender", explicó Cedeño.