Comunitarios de La Caleta protagonizan huelga en rechazo a desalojos

Organizaciones y agrupaciones comunitarias de La Caleta, en Santo Domingo Este organizaron este lunes una huelga en rechazo de desalojos de las viviendas en las que han residido en los últimos 40 años.

La protesta se ha extendido desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, con la paralización de educadores, comerciantes, iglesias, transportistas, trabajadores y los comunitarios en general.

Conforme explicaron, los terrenos en los que están construidas sus casas son propiedad de terceros, por lo que solicitan al gobierno declarar de utilidad pública los terrenos, para así ser titulados.

En octubre pasado en una edición de Listín en el Barrio en el municipio, los comunitarios denunciaron como esta era una situación de alta preocupación para los casi 90,000 habitantes.

En esa ocasión adelantaron que el presidente Luis Abinader designó al senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, en condición de comisionado para la mediación entre los terceros, algunos constituidos en persona jurídica y los moradores.

“Tienen que declararlo de utilidad pública, si no lo declaran de utilidad pública y le pagan a los dueños, la Constitución entonces estaría violándose y el presidente no quiere esa situación. Es un proceso muy grande, porque según estudios más del 70% de las familias dominicanas vivimos en terrenos que no son nuestros ni son del Estado, sino que son de particulares”, agregó Santos Carvajal coordinador del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Caleta (Codecoc).

En respuesta a esto, Rafael Burgos Gómez director general de Bienes Nacionales dijo que el Estado no está desalojando personas.

“Contrario a estar desalojando, desde el gobierno lo que estamos es titulando a quienes no están regulados, siempre y cuando los terrenos sean del Estado; ahora bien, si esas tierras son propiedad privadas o tienen problemas con terceros, ya ese es un tema de la justicia que nosotros no tenemos nada que ver”.

Burgos Gómez dejó claro que el gobierno no busca intranquilizar a la población con el tema del desalojo siempre y cuando sean terrenos del Estado; de lo contrario, ya es un proceso en el que no tiene injerencia.