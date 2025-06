El Jet Set sepultó los sueños de Karla Miguelina

La tragedia del Jet Set cegó la vida de cientos de personas que aportaban un valor único a nuestra sociedad. Emprendedores, trabajadores y el sustento de sus familiares.

Esta descripción le hace justicia a Karla Miguelina García Lantigua, una mujer que se ganó el corazón de todo el que la conoció por su amabilidad, espíritu alegre y ganas de salir adelante.

Karla, de 37 años, era la única hija de Miguelina García, quien desde su partida ha tenido que enfrentarse al silencio de la soledad que ahora habita en su casa, y que, a veces, espera que quien toque la puerta y sea su “niña, su bebé”, como siempre le llamó.

No solo era el sustento de su madre, era su compañera, su amiga, a quien consultaba para tomar cualquier decisión.

Desde hace unos años, Karla había emprendido un negocio de fresas congeladas, el cual fue creciendo a base de trabajo y esfuerzo hasta convertirla en suplidora de negocios en San Pedro de Macorís, donde residía, y en otras localidades del este del país.

Como toda joven, era una persona con muchos planes de vida. En octubre de 2024 se había casado con su pareja, quien reside en los Estados Unidos. Juntos soñaban con formar una familia y construir un hogar.

Amaba los niños

“Ella no llegó a tener hijos. Bueno, ella tuvo, no de su vientre, pero tuvo miles de niños porque era la joven que más amaba los niños de la bolita del mundo, todos los niños eran sus hijos. Ella amaba a los niños, pero Dios no le permitió tener hijos”, comentó Miguelina García sobre su hija.

No solo se había propuesto tener un hogar, desde muy joven, Karla decidió estudiar Medicina en la Universidad Central del Este (UCE), sin embargo, en la etapa final de la carrera le comunicó a su madre que tomaría una pausa.

Meses antes de fallecer en aquella fatídica noche del ocho de abril, tomó la decisión de volver a las aulas universitarias para terminar sus estudios y obtener su título.

Tras contar estos detalles a periodistas de Listín Diario, su madre, tratando de aguantar el llanto se limitó a decir: “pero Dios la tenía entre sus escogidos”.

La tragedia

La madrugada del 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, colapsó mientras se celebraba una tradicional fiesta de lunes amenizada por el merenguero Rubby Pérez. El desplome ocurrió a las 12:44 de la noche, dejando unos 236 fallecidos y más de 180 heridos.

En el momento del siniestro, el cantante Rubby Pérez se encontraba en el escenario. El colapso generó una movilización inmediata de brigadistas, bomberos, defensa civil, unidades del 911 y la policía nacional, quienes acudieron al lugar para rescatar a los lesionados atrapados bajo los escombros.

El número de víctimas mortales fue aumentando conforme avanzaban las horas y días posteriores al accidente.