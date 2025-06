Jet Set: Antonio Espaillat se presenta a las instalaciones de la Procuraduría con su abogado

El empresario Antonio Espaillat se presentó este jueves a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en compañía de su abogado Miguel Valerio, por el caso del derrumbe de la discoteca Jet Set en el que fallecieron 236 personas y otras 180 resultaron lesionadas.

Esta visita ocurre luego del testimonio de un empleado de la discoteca que aseguró le había advertido con anterioridad a Espaillat que no se podía realizar la fiesta del 8 de abril amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también se cuenta entre las víctimas mortales del siniestro.

"Estamos requeridos por la Procuraduría y hemos venido", dijo Miguel Valerio, abogado del empresario a su llegada a las instalaciones de la PGR.

El MP tuvo acceso al celular del empleado, para extraer conversaciones que tuvo Espaillat con el empleado donde supuestamente se le advertía que la fiesta del pasado 8 de abril no se podía realizar porque el techo podría desplomarse.

Asimismo, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregó el informe preliminar a la Procuraduría General de la República (PGR).

Antonio Espaillat

También fueron depositadas en contra de los propietarios al menos 68 acciones legales, incluyendo querellas y denuncias.

Algunas de estas acciones también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de esos establecimientos.

Estas querellas y denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, citando posibles problemas estructurales y la presencia de equipo pesado en el techo como factores que contribuyeron al derrumbe.

Desde que ocurrió la tragedia, Espaillat solo ha tenido dos apariciones públicas: la primera el mismo día del siniestro a través de un video y una segunda en una entrevista exclusiva con la periodista Edith Febles en el programa de televisión El Día, que se transmite por Telesistema 11 cada mañana.

En esa ocasión Espaillat aseguró estar presente y darle el frente a todo.

“Cuantas cosas quisiera yo hacer que no he podido siquiera empezar, pero lo importante es que yo estoy aquí y yo voy a dar el frente a todo, yo no voy para ningún sitio y todo lo que esté a mi alcance yo lo voy a hacer”, expresó en esa ocasión cuando habían trascurrido 15 días de la tragedia.