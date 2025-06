El intenso calor se refleja en la salud y alta factura eléctrica en RD: se extenderá varios meses

Cuando comienza a subir las temperaturas por tiempo más prolongado, de un verano que para los dominicanos será bastante caluroso, sobre todo, por la incidencia del polvo del Sahara, además de los efectos a la salud, se siente en los bolsillos.

“Mi factura de la luz llegó de RD$2,326.00 y lo que pago regularmente es mil pesos, porque vivo sola”, expresó una residente en Baní, provincia Peravia. La dama reconoce que el consumo ha aumentado, porque “este calor no hay quien lo aguante y he tenido que prender el aire acondicionado por unas cuantas horas”. Teme que en los meses futuros aumente más la tarifa.

Mientras que un ciudadano, residente en San Cristóbal, dijo que su factura eléctrica subió un 30%. “Yo sé que ahora va a subir, pero no me voy a dejar matar del calor, tengo que prender el aire aunque sean cuatro horas en la noche, lo malo es que después que pase el calor, Edesur mantiene ese misma tarifa, porque aquí lo que sube no baja.”.

Otras personas dijeron a Listín Diario que la factura eléctrica ha experimentado un aumento de hasta un cien por ciento, este último mes.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, según explicó la directora del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, por la incidencia del polvo del Sahara que se mantendrá los próximos meses, un día con mayor concentración que otra.

Tras un mayo lluvioso y la proyección de una activa temporada ciclónica, en República Dominicana se advierte que la sensación termina superará los grados que mide el termómetro, que este lunes está entre los 20 y 34 grados Celsius.

El Indomet en sus reportes del tiempo, diariamente, emite recomendaciones a la población de usar ropa ligera, ingerir bastantes líquidos y evitar la exposición directa al sol entre las 11: 00 a 4:00 de la tarde, con atención especian para los niños y los adultos mayores.

Complicaciones de salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el calor puede afectar enormemente a la salud.

“Los golpes de calor son la primera causa de defunción relacionada con el clima y pueden agravar enfermedades como la diabetes, el asma, los trastornos mentales y las enfermedades cardiovasculares, entre otras”.

Las altas temperaturas, según la OMS, aumenta el riesgo de sufrir accidentes y de contraer determinadas enfermedades infecciosas. Se trata de emergencias médicas asociadas a una elevada tasa de mortalidad.