"Hoy te extraño tanto": Esposa de Octavio Dotel recuerda con dolor fallecimiento del expelotero

A dos meses de cumplirse la tragedia del Jet Set, Massiel Javier de Dotel, esposa del exbeibolista dominicano Octavio Dotel, compartió en sus redes sociales el profundo dolor que le ha causado la ausencia de su fenecida pareja quien junto a otras 235 personas perdió la vida en el siniestro.

“Dos meses sin ti mi amor. Hoy te extraño tanto, que la ausencia duele fuerte en el centro del pecho, se siente el corazón roto. Parece mentira…”, escribió en Instagram con varias fotos de ellos juntos y su familia sobre los momentos que pasaron juntos.

La misma expresó que como fortaleza para sobrellevar la pérdida encuentra consuelo en su fe cristiana “que levanta cuando ya no quedan fuerzas” y le permite obtener paz en momentos tan desconsoladores.

“En medio de este dolor, me abrazo a ese Dios que no falla, que levanta cuando ya no quedan fuerzas, que consuela cuando las palabras no alcanzan, y que llena de paz los espacios que dejaste”, afirmó.

En publicaciones anteriores se ha mantenido publicando con nostalgia recuerdos de ellos juntos y así mantenerlo vivo con estos pequeños gestos.

Asimismo, como madre viuda de tres hijos; uno de 15 años, una niña de 14 y un pequeño de cinco, explicó en ocasiones anteriores que ha buscado ayuda profesional para poder facilitar el proceso que la muerte de su esposo causó en su círculo cercano.

Terminó el mensaje con la esperanza de volver a reencontrarse con él agradeciendo su "amor bonito, amor del bueno".

Al igual que ella, otros familiares y allegados de las víctimas han transcurrido sus días con el mismo dolor de saber que la tragedia del Jet Set les ha arrebatado la presencia de un ser querido dejando una huella imborrable en sus vidas.

Con dos meses de ocurrido el siniestro, este lunes nueve de junio vence el plazo establecido por las autoridades para la entrega del informe preliminar elaborado por la comisión gubernamental que investiga el colapso.

La investigación busca establecer las causas del colapso estructural y determinar si existieron fallos técnicos, administrativos o de supervisión.