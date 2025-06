Resaltan la serenidad y prudencia de Orlando Jorge Mera en misa en su memoria

Durante la misa conmemorativa del tercer aniversario del fallecimiento de Orlando Jorge Mera, la serenidad y los sentimientos encontrados se reflejan para recordar su legado.

Orlando Jorge Villegas, hijo del fallecido, dijo que el legado de su padre vivirá en los corazones de quienes lo rodearon hasta sus últimos días.

“Hoy celebramos la vida, recordamos a ese amigo, padre, esposo, hermano, funcionario, dirigente político que todos conocemos y palpamos su seriedad, sencillez, humildad, sobriedad, prudencia”, mencionó Villegas durante su discurso posterior a la ceremonia.

Video Familiares y amigos de Orlando Jorge Mera lo recuerdan con cariño



Además, recordó a los presentes el valor de la decencia y el respeto para mantener un ambiente de serenidad y respeto ante la ola digital y lo que trae consigo ante la sociedad.

“El mundo y la sociedad dominicana necesitan la decencia, esa paz que él transmitía, ese trato, esa bondad son fundamentales para nosotros cruzar las complejidades del mundo de hoy”, agregó.

De igual manera, Dilia Leticia Jorge Mera agradeció a las personas que han abrazado a la familia en su pérdida. Manteniendo presente la memoria de su hermano en su corazón.

“Nos quedamos con su legado, con sus enseñanzas, sus aprendizajes y su mensaje de paz y de conciliación”, dijo.

Mencionó que la pérdida fue un proceso difícil; atravesé un proceso de duelo que me tomó dos años, apoyada con terapia, y en este 2025 me he sentido reconfortada.

A la ceremonia participaron familiares, amigos y compañeros políticos de Orlando Jorge Mera, reunidos para recordar el cariño que le expresaron en vida.