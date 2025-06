Condiciones climáticas podrían afectar la búsqueda de niña arrastrada por cañada en Santo Domingo Norte

Pese al pronóstico de lluvia que cubre la zona de búsqueda donde fue arrastrada por la cañada Loma del Chivo la infante Yuleili Serrano, la tarde de este jueves, las operaciones de rescate no pretenden terminar.

"Sí nos va a limitar por el caudal demasiado fuerte. Seguiremos ampliando la búsqueda, no se para. Nieve, truene o ventee", explicó Miguel Marte, director municipal de defensa Civil de Santo Domingo Norte.

En ese sentido la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, sostuvo que las labores de rescate han mostrado avance pero el clima podría cambiar el esquema de trabajo planteado en un principio.

Se pretende cambiar la trayectoria por el río Yaguasa, donde desemboca la cañada Loma del Chivo.

Aunque el suceso tuvo lugar detrás de la casa de la menor en el sector Primaveral de Villa Mella, Santo Domingo Norte, hasta el momento las labores se han extendido en el residencial Villa de los Milagros.

Las unidades de Defensa Civil, el Sistema Nacional de Emergencia 911, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte y maquinarias del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) se han instalado en la zona.

"Todas las instituciones del Estado dominicano están empeñadas en encontrar a la niña que fue arrastrada por la cañada. Como Defensa Civil tenemos en el lugar unidades caninas que van a iniciar una búsqueda por el territorio hasta donde desemboca el río Yaguasa", afirmó Delfin Rodriguez, director de operaciones de Defensa Civil.

Agregó además que con más de 100 hombres divididos por cuadrantes se han desplazado para agotar todos los espacios del territorio. Los escombros si bien pueden resultar como obstaculizadores para despejar el área, las herramientas otorgadas por el MOPC han despejado la zona.

En caso de que las lluvias empeoren la situación, aclararon que están listos para utilizar los botes, salvavidas y buzos para hacerle frente.

Panorama familiar

Aturdida y en busca de respuestas esperanzadoras sobre la ubicación de su hija menor, Rosalinda Santana contó que, en vista de un panorama cargado de tanta intriga, solo espera poder verla nuevamente, sea como sea.

“No he tenido nada de fuerzas y yo le pido al Señor que me la dé como sea para yo ver a mi hija y no estar con esa conciencia de que va a estar sufriendo”, comentó con resignación.

Aseguró que en su hogar ninguno de los miembros ha sentido tranquilidad y todos se han mantenido en el residencial Villa de los Milagros en espera de alguna actualización.