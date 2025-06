Comandante del Ejército realiza visita al Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental

El Comandante General del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, sirvió como orador invitado en el acto de graduación del Curso de Comando y Estado Mayor, clase 2024-2025, del Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC), en el que compartió algunas reflexiones sobre “La cooperación para contrarrestar las amenazas en el Hemisferio Occidental”.

El acto se llevó a cabo durante una visita oficial, en la que el Mayor General Camino fue llevado al Salón de la Fama del instituto, además de conferírsele la Medalla al Servicio Meritorio por la Junta Asesora del Hemisferio Occidental (JAHO), en una ceremonia que tiene como propósito reconocer los logros extraordinarios y el servicio distinguido de personal egresado.

El WHINSEC, es un centro de educación militar, del Ejército de los Estados Unidos, localizado en Fuerte Benning, Georgia. El Mayor General Camino es egresado del Curso de Comando y Estado Mayor del reconocido centro de formación militar, Clase 2003-2004, así como de otros programas, dentro de los que destacan: Operaciones Antidrogas, Commando’s, Inteligencia Militar para Oficiales, Capacitación para Oficiales y Operaciones Conjuntas, entre otros.

El Comandante del Ejército, además fue invitado a las instalaciones del Centro de Excelencia de Maniobra, donde fue recibido por su comandante el Mayor General Colin Tuley, US Army y al WHINSEC, donde luego de reunirse con el comandante del instituto, Coronel Eldrige Singleton, US Army, recibió la presentación de su oferta académica, dentro de ella, de algunos programas orientados a la capacitación de Suboficiales. Finalmente visitó la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB), donde recibió una orientación por parte de su comandante, el Coronel Brian Ducote, US Army, del apoyo que proporciona esa unidad a las fuerzas de seguridad de países aliados, dentro del marco de la cooperación.