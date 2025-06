Quirino Ernesto Paulino: Fui el padre de todos esos capos, cuando le digo de todos es de todos

En 2004, el excapitán del Ejército dominicano, Quirino Ernesto Paulino, fue atrapado con un cargamento de 1,387 kilogramos de cocaína, el cual trasladaba a Santiago de los Caballeros y cuyo destino final eran los Estados Unidos.

De inmediato, el nombre de “Quirino” se convirtió en sinónimo del narcotráfico dominicano y más después de que fuera extraditado el 19 de febrero de 2005 hacia Estados Unidos, a solicitud de esa nación.

“Hacía lo que hacía, fui un capo de los capos; fui el padre, se puede decir, de todos esos capos que se mencionan ahí, de todos; cuando le digo de todos, son de todos, nunca lo voy a negar porque la historia está ahí; la historia está ahí, no lo puedo negar”, manifestó Paulino, al ser entrevistado en Baní por los medios Tele10 y Manaclar TV de la provincia Peravia.

Paulino manifestó que durante su accionar ilícito nunca incurrió en la violencia en República Dominicana.

Reside en Baní

Durante su conversación con los medios de comunicación manifestó que desde su retorno en 2015 al país, tras cumplir su condena en Estados Unidos, se ha mantenido residiendo en Baní donde posee una vivienda.

Quirino Ernesto Paulino Castillo, de 60 años, al ser entrevistado el 4 de junio de 2025 en Baní por TeleSacris

“Yo vivo aquí, mi casa está aquí en Baní; yo tengo con esa casa ya 35 años, eso no es de ahora; yo soy de Elías Piña pero siempre me gustó vivir aquí en Baní”, exclamó.

Paulino narró que fue uno de los primeros estudiantes en ser parte de la Escuela Vocacional de Baní, donde entre 1977 y 1979 estudió mecánica diesel y mecánica automotriz.

“Si ustedes buscan ahí en el mural, quizás no me van a conocer, porque yo era un fleje, un fideíto, flaquito pero en el 1977 yo fui estudiante de esa escuela”, expresó el exmilitar.

Quirino Ernesto Paulino Castillo nació el 8 de septiembre de 1960. Habló con los referidos medios de comunicación por un conflicto que tiene con el Ministerio de Obras Públicas y durante la charla hizo revelaciones de su vida privada que son recogidas en esta nota.

No anda “en el medio”

Con 60 años de edad y con dos de sus hijos siendo profesionales de la ingeniería, Paulino indicó que actualmente no “es hombre de estar en el medio” y que solo visita la casa de su madre y la de sus descendientes para “saber cómo están”.

“(Yo) no visito la casa de nadie, nadie puede decir que yo me ido a sentar a la casa de nadie; ustedes (los reporteros) son banilejos y como le dije tengo 10 años que vine de Estados Unidos, 11 voy a cumplir y ustedes nunca me han visto andar aquí en Baní, verdad que no. Nadie puede decir que me ha visto en el medio carpeteando, ustedes saben que con dos pesos aquí se compran los contenes y las aceras y yo no soy gente de eso. Yo estoy trabajando desde que vine y en eso estoy”, exclamó Paulino.

Desde su regresó de Estados Unidos el exconvicto se había mantenido fuera del ojo público, una de sus últimas apariciones públicas fue cuando visitó la Procuraduría General de la República (PGR) en abril del 2023. No trascendieron los motivos de su visita.