Senasa garantiza cobertura a Jennifer Tavera, sobreviviente del Jet Set ingresada en el Gautier

Ante la denuncia de Jennifer Tavera, sobreviviente de la tragedia del Jet Set, sobre el cese de la cobertura del Seguro Nacional de Salud (Senasa), este miércoles la aseguradora le garantizó la asistencia.

"Sí, hasta ahora ellos han estado resolviendo y se nos han acercado personas para decirnos que todo fue un malentendido y que fue un error de quién digita y que ya ellos van a resolver, gracias a Dios", expresó Jesús Castillo, hermano de Jennifer.

Los familiares de Jennifer manifestaron que, a raíz de la denuncia publicada por el LISTÍN DIARIO, el Senasa y la dirección general de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) se pusieron en contacto con estos.

Asimismo, el director del Senasa, Santiago Hazim, se desplazó personalmente al Hospital Salvador B. Gautier, donde está ingresada.

"Yo le había dicho al doctor Holguín que todo lo que necesitaran íbamos a tratar de cubrir. Lógicamente, tú debes de entender y tu familia que los seguros tienen límites, como todo en la vida, y con ustedes hemos hecho más de lo que se debía hacer o se podía hacer para que tú quedes lo mejor posible y vamos a seguir haciéndolo", expresó Hazím.

"Los seguros tienen un tope, donde en ti se ha duplicado ese tope. Nosotros lo hemos cubierto. Y no sabíamos, yo no estaba al tanto de que faltaba una terapia VAC más, y hoy en la mañana es que Holguín, muy responsable, nos ha llamado de lo que está pasando y quería venir yo personalmente a decirte que no te preocupes, que yo te voy a cubrir esa terapia", añadió Hazím.

Para antes del mediodía, ya había entrado en funcionamiento el sistema VAC, utilizado para succionar y drenar el líquido segregado por la herida en el pie de Jennifer, y garantizarle la rápida cicatrización para poder ser sometida a un injerto de piel.

El titular del hospital, doctor Armando José Holguín Núñez, informó que si la condición de Tavera seguía evolucionando como hasta ahora, para este viernes próximo probablemente sea sometida al procedimiento quirúrgico.

Tras cuatro solicitudes sometidas ante el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y estas ser rechazadas, Jennifer Tavera, la única paciente que se encuentra ingresada en un hospital público tras resultar herida en la tragedia en la discoteca Jet Set, denunció que el seguro de salud al que se encuentra afiliada no le cubría unos insumos necesarios para su recuperación.