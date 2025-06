Jennifer Tavera, paciente del Jet Set, denuncia ya no tiene cobertura de Senasa para tratamiento

Tras cuatro solicitudes sometidas ante el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y estas ser rechazadas, Jennifer Tavera, la única paciente que se encuentra ingresada en un hospital público tras resultar herida en la tragedia en la discoteca Jet Set, denunció que el seguro de salud al que se encuentra afiliada no le cubre unos insumos necesarios para su recuperación.

Luego de tener 56 días ingresada en la sala de cirugía plástica del Hospital Salvador B. Gautier en espera de un injerto de piel en su pierna izquierda, Jennifer Tavera, de 24 años, denunció que Senasa no le cubre las esponjas con las que funciona el sistema VAC, un aparato utilizado para succionar y drenar el líquido segregado por su pierna, lo que le garantiza una rápida cicatrización para poder ser sometida al procedimiento quirúrgico.

“Pasa que los materiales de esa máquina son muy costosos y el seguro lo estaba cubriendo, pero ahora no lo está cubriendo. Ellos (Senasa) dicen que mi plan no lo cubre”, explicó Jennifer.

“Yo tuve ocho fracturas y los huesos salieron al exterior, entonces tengo una herida que está todavía muy expuesta, todavía se ve el hueso y se ven los tendones, entonces ellos lo que me dicen es que están esperando que el músculo suba para luego hacerme un injerto. No lo han hecho el injerto porque todavía se ve el hueso, pero realmente la máquina me ha ayudado mucho; para el tiempo ha cicatrizado muy bien, ha subido muy bien”, agregó.

Tavera explicó que, ante la falta de cobertura de la máquina, el personal tendría que proceder a curas diarias, las mismas que resultan dolorosas, y quedaría expuesta a contraer una bacteria en la herida.

El sistema VAC (cierre asistido por vacío) es un tratamiento que consiste en aplicar succión sobre heridas complejas; ayuda a eliminar líquidos y a promover la formación de nuevo tejido.

Esta terapia utiliza esponjas para crear la presión en la herida, uno de los componentes que Jennifer necesita comprar para poder seguir recibiendo el tratamiento.

A pesar de que la máquina persiste conectada a su pierna derecha, no succiona ante la falta de esas esponjas, mientras su pierna permanece edematizada y empieza a desprender mal olor.

Sistema VACLD

“Como el pie está lleno de líquido adentro, entonces está oliendo desagradable”, expresó Jesús Castillo, hermano de Jennifer.

En una cotización facilitada por el Seguro Nacional de Salud a la familia de Jennifer, se pudo visualizar el costo de los insumos; por ejemplo, las esponjas negras pequeñas, medianas y grandes tienen un costo de RD$5,727.

“Te estoy hablando que una esponja cuesta casi seis mil pesos, y mi pierna lleva dos o tres”, externó Jennifer.

Cotización de Senasa de la terapia VACLD

Mientras un equipo del Listín Diario conversaba con los familiares de Jennifer, parte del personal de Senana alegó que todos los días visitan a todos los pacientes del centro para poder ayudarles, alegato que negaron los familiares.

“Primera vez que yo las veo a ellas. Ellas vinieron ahora porque yo salí. Yo hablé con los doctores, con el subdirector y tal vez a ellas les llegó esa información y por eso vinieron”, expresó Castillo.

Ante la necesidad de resolver esta situación, Jennifer comentó que ha tratado de comunicarse con entidades que brindan ayuda de ese tipo, pero tampoco ha tenido éxito.

"Yo tengo casi dos meses aquí, yo estoy desesperada", expresó.