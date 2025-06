Comienza a disminuir el polvo del Sahara; pronostican chubascos

Un sistema de alta presión seguirá dominando las condiciones del tiempo casi a nivel nacional, generando un cielo poco nuboso y mayormente soleado en las horas matutinas.

Sin embargo, en la tarde hasta las primeras horas de la noche, la humedad arrastrada por el viento predominante del este/sureste se unirá a los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), para provocar aumentos nubosos con chubascos dispersos, especialmente sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel y La Vega.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que ese ligero incremento en la actividad de precipitaciones, obedece a una disminución gradual de las partículas de polvo sahariano que durante varios días inciden sobre el país.

Mientras que el oleaje se torna anormal en las costas.

Mañana jueves, se predice una disminución significativa del polvo sahariano sobre nuestro territorio, quedando las condiciones atmosféricas dominadas por el sistema anticiclónico que seguirá limitando las formaciones de nubes significativas y los acumulados de lluvias importantes en gran parte de la geografía nacional.

Zona de baja presión

Informamos, sobre el desarrollo de una zona de baja presión no tropical al sureste de los Estados Unidos para los próximos 7 días. La cual, se prevé, que tenga un 10 % de probabilidad para desarrollarse en un ciclón tropical o no tropical. Dicho sistema meteorológico, no representa peligro para la República Dominicana por su posición, distancia y desplazamiento.