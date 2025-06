“Parquéate Bien” sin “Parquéate RD”

A juzgar por la paciencia tibetana con que las autoridades asumen y gestionan el descalabro del tránsito, se llega a la conclusión de que, o bien no viven en este país, o no les importa en lo absoluto, o no saben cómo resolver un problema que crece, se complica y adquiere proporciones de desastre.

El problema de los buscadores de internet es que permiten reflotar el pasado y traer al presente todos los anuncios pomposos, exagerados y maximalistas que se han hecho en torno a la solución del caos del tránsito.

El problema del calendario es que avanza implacable, sin contemplaciones, y la sumatoria de soluciones y fechas prometidas choca de frente con la realidad de lo tangible.

Más allá de la catarsis, desahogo, o liberación de presión subyacente en toda crítica/observación/sugerencia realizada en materia de tránsito; en los hechos, lejos de las autoridades decodificar la misma desde un prisma propositivo –ipso facto–, la asumen como necia, innecesaria y hecha desde la ignorancia o el interés de perjudicar políticamente al gobierno; porque, en su imaginario, todas las soluciones al problema del tránsito están a la vista… como el horizonte (inalcanzable).

En el paroxismo, el 18 de abril el Gabinete de Tránsito anunciaba que “en las próximas semanas” se presentarían 143 medidas… (el anuncio del anuncio, un clásico). Seis semanas después, seguimos a la espera, y, mientras, en materia de tránsito nada funciona.

Como solución complementaria, en enero de 2021 fue anunciada la construcción de 20 parqueos (8,109 plazas) bajo el fideicomiso “Parquéate RD”. Cuatro años y cuatro meses después, sólo “Atarazanas” ha sido construido. En defensa del gobierno, hay que decir que el fideicomiso (lanzado en 2019) tiene un fallo de diseño, pues equipara su mecanismo de financiamiento y sostenibilidad como espejo de “RD–Vial”, que, a diferencia de “Parquéate RD”, si cuenta con un flujo constante y seguro (peajes) que permite hacer las inversiones de lugar.

Visto eso, ¿por qué en vez de lanzar un “Parquéate Bien” (septiembre 2022) –que sólo funcionaría en paralelo a “Parquéate RD”–, no se ha reformulado el fideicomiso, garantizando su viabilidad técnica y financiera?

Multas por parquearse mal en una ciudad donde no hay espacios para parquearse bien, ¿qué podía salir mal? (Sarcasmo #OJO).

Así pues, mientras todo el mundo maneja como quiera (sin licencia, seguro matrícula, casco, cinturón, en vía contraria etc.) y sin ser multado; mientras los tapones duran horas; mientras el tránsito es un factor enervante que genera ansiedad y tensión; mientras hay que manejar cuadras y cuadras buscando un parqueo inexistente, so pena de ser multado por parquearse “mal” en un área arbitrariamente prohibida; toca esperar las maravillosas, increíbles y fabulosas medidas que, “en las próximas semanas”, anunciará el gobierno… porque no queda de otra.

O es creer eso, o tirar la toalla, o contenerse hasta el próximo artículo.