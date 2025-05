Embajador de China critica “enfoque selectivo” en artículo del Listín Diario

El embajador de la República Popular China en el país, Chen Lunin, consideró ayer que un artículo publicado por LISTÍN DIARIO evidencia un enfoque selectivo y contiene una connotación discriminatoria hacia los connacionales chinos y los ciudadanos de origen chino residentes en República Dominicana.

El diplomático, en una carta dirigida al director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, indicó que el trabajo periodístico bajo el título «Comerciantes dominicanos reclaman “reglas claras” a negocios chinos», incurre en un tratamiento parcial e injusto, pasando por alto las significativas contribuciones de los comerciantes chinos a la prosperidad económica local y al desarrollo diversificado de la sociedad dominicana.

A continuación la carta íntegra del embajador de la República Popular China en el país:

Estimado Sr.

Miguel Franjul

Director del periódico Listín Diario

Tengo el honor de dirigirme a usted como mi buen amigo en ocasión de agradecerle por el continuo apoyo suyo y del Listín Diario a esta Embajada y a mi trabajo como embajador. Siendo un fiel lector de su periódico, he tomado nota de su reportaje publicado este miércoles 28 de mayo titulado «Comerciantes dominicanos reclaman “reglas claras” a negocios chinos», en relación con el cual quisiera emprender una franca comunicación con usted.

El artículo, al destacar en su título la referencia a “negocios chinos” marcando en rojo el término “chinos”, evidencia un enfoque selectivo y contiene una connotación discriminatoria hacia los connacionales chinos y los ciudadanos de origen chino residentes en la República Dominicana. Los textos del reportaje, al generalizar problemas aislados de gestión irregular propios de una minoría— y referirse indistintamente a todos como “comerciantes chinos”, incurren en un tratamiento parcial e injusto pasando por alto las significativas contribuciones de los comerciantes chinos a la prosperidad económica local y al desarrollo diversificado de la sociedad dominicana, así como la amplia aceptación de la población dominicana a los productos asequibles y de buena calidad. Tampoco reconoce la realidad de que muchos de los vendedores ya han adquirido la nacionalidad dominicana.

Como su amigo y en mi calidad de Embajador de China acreditado en la nación dominicana, desearía trasladarle, mediante la presente carta, mi inquietud y preocupación sobre el particular. Considerando que República Dominicana es un país democrático y pluralista, todos los miembros en su sociedad, sin importar su lugar de origen ancestral, merecen trato equitativo y no deben ser objeto de denominaciones discriminatorias. Estas prácticas no solo hieren los profundos lazos que unen a la comunidad china con este país, sino que también perjudican el interés de atraer mayores inversiones de empresas chinas a la tierra dominicana. Resultan, en última instancia, ajenas a la política estatal de apertura e inclusión que caracteriza a su país.

Como ha podido constatar durante su reciente visita a mi país, se aplica una economía de mercado con un sector privado vigoroso en China. Como un Estado de derecho, el sólido sistema de leyes y regulaciones de República Dominicana constituye un pilar fundamental para mantener su estabilidad social y prosperidad económica a largo plazo. Los mercaderes chinos en el país son todos de índole individual, cuyos registros son aprobados por las autoridades competentes dominicanas y están sujetos a su supervisión. La embajada china ha venido exigiendo a los comerciantes chinos a cumplir con las leyes locales y operar de manera conforme, apoyando al Gobierno dominicano en el manejo de infracciones o actos irregulares a tenor de la ley. No obstante, los derechos e intereses legítimos y la imagen de los negociantes chinos también deben ser protegidos. Con tal fin, esta embajada mantiene un estrecho canal de coordinación de trabajo con el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aduanas (DGA), entre otros departamentos.

El Listín Diario posee una influencia importante, y la orientación de sus reportajes ejerce impacto en el ámbito de la opinión pública. Tanto yo como la embajada valoramos altamente nuestra amistad sostenida con usted personalmente y con su prensa a lo largo del tiempo. Estamos dispuestos a continuar la comunicación con usted y los miembros del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) sobre los temas mencionados y otras cuestiones de interés común. Esperamos poder seguir profundizando el intercambio y la cooperación con usted y con el Listín Diario.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle la seguridad de mi alta y distinguida consideración.

Chen Lunin

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China