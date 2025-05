Velas frías y nombres que nunca se apagarán: La zona cero carga con 50 días de un dolor hondo por el Jet Set

A 50 días de la tragedia, una oscuridad se ha apoderado del Jet Set, aquel lugar que durante décadas fue símbolo de luz, baile y felicidad para miles de dominicanos.

El altar, improvisado por familiares o personas dolientes luce apagado. Los velones, que antes lloraban su cera, se encuentran reemplazados por velas recargables de plástico.

Velones con velas recargables de plastico incrustadas.yeilin peña

Pocas flamas vivas, aferradas a una memoria que se niega a apagarse del todo.

En el entorno, flores falsas intentan devolver algo de color al sitio, pero el vacío grisáceo es más fuerte. Apenas unos cuantos visitantes se acercaron la tarde de este lunes, entre ellos Lisselott Fernández, vecina y amiga cercana de la familia Cepeda.

Lisselott tenía lazos con varias de las víctimas. En medio del silencio del Jet Set, compartió sus recuerdos.

“Ella llamó desde aquí a mi hijo para que viniera…”, dijo, señalando a una de las fallecidas.

“Esa noche, minutos antes de morir, ella estaba en videollamada con él desde aquí. Eso fue terrible. Y ya a la media hora estaba muerta”, contó.

Alba Montero, quien ocupó el número 236 en la lista de fallecidos, se convirtió en la más reciente víctima en sumarse a esta tragedia.

Junto a Alba, el colapso del techo del Jet Set también le arrebató la vida a su esposo, el capitán Randy Montero Rodríguez Cepeda; a su suegra, Zoneida Altagracia Cepeda Hernández; a su cuñado, Anneurys Alexander Viñas Rodríguez; a su tía política, Licelot Elizabeth Cepeda Hernández; y a una hija de esta última, Génesis Lizbeth León Cepeda.

Seis nombres que pasaron de estar en listas de invitados a formar parte de la historia más triste del Jet Set.

Visitantes observando las fotos de las víctimas.Jorge Martínez

Lisselott, con voz temblorosa, recordó: “Todos éramos amigos. A ella le celebramos los 15 años en el patio de mi casa, porque le gustaba mucho mi piscina. Ella es mi tocaya, mi amiga, Licelot”.

El impacto de lo sucedido ha sido duro para ella y especialmente para su hijo. “Destrozado”, responde Licelott sin necesidad de más palabras.

Un sueño con alba

Mientras reorganizaba con sus manos las fotos de sus amigos en los barandales que rodean el Jet Set, compartió también una experiencia que la marcó: un sueño con Alba.

“Soñé que ella vino y se sentó a mi lado, como en tiempos reales…Me dijo: ‘Amiga, ni siquiera has ido’. Me reclamaba que no le llevaba flores… Me dijo: ‘Fuimos seis que nos morimos, y ni siquiera has ido a llevarme flores’. Y yo le dije: ‘Cinco’. Y me dijo: ‘Seis’”.

Fue entonces cuando Lisselott se despertó el domingo y, con el corazón encogido, llamó a familiares de Alba para contarles el sueño. La confirmación fue inmediata: Alba había muerto el sábado.

En su carrera militar, Alba se destacó por ser la primera mujer del Ejército encargada de un recinto penitenciario cuando tenía 29 años y era primer teniente del cuerpo castrense, misión que encaró con orgullo y responsabilidad, comprometida con un cambio de las internas.

Sus restos fueron sepultados el pasado lunes en el cementerio municipal de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, de donde ella era oriunda.

Alba tenía tres hijas: 4, 5 y 10 años. Sus parientes, con lágrimas visiblemente y voz entrecortada, expresaron sus últimas palabras frente al féretro de su “amada capitana”, prometiendo cuidar de las niñas.

Sus allegados le dieron el último adiós mientras la banda militar tocaba y otros miembros del ejército lanzaban disparos con armas de fuego, luego de haber entregado la bandera dominicana a la madre de la fallecida, en señal del servicio prestado por ella a su patria.

El colapso del Jet Set ocurrió cuando el reloj indicaba las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, una fecha recordada como: el día que un techo cayó sobre todo un país.