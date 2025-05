Prisión preventiva a mujer vinculada a muerte de hijastro de 2 años de edad en Pedro Brand

La jueza del juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer imputada por la muerte a su hijastro de dos años de edad, en un hecho ocurrido el 14 de mayo, en el barrio Duarte, La Cuaba, del municipio Pedro Brand.

La magistrada Cecilia Toribio dispuso que la imputada Elisa María Valdez Muñoz cumpla prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, acusada de homicidio voluntario en perjuicio del infante de iniciales C.D.D.

Durante la audiencia, el procurador fiscal José Manuel Polanco, señaló que el Ministerio Público, en la fecha indicada anteriormente, recibió la denuncia a través del Centro de Contacto Línea Vida, de que la víctima había presentaba moretones en el cuerpo y fractura en el brazo izquierdo.

El expediente de investigación, instrumentado por la fiscal Yessica Durán, en representación del Ministerio Público, calificó la conducta de la justiciable de violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 396, literal A, y 397 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El caso

El niño Carlos Daniel Díaz Peña falleció el 19 de mayo mientras estaba al cuidado de su madrastra, Elisa María Valdez.

El niño vivía con su padre David Peña desde hace dos meses, quien trabaja en una planta de gas, y mientras estaba laborando su esposa se quedaba a cargo del menor.

El martes 13 del mes en curso, la mujer llamó a su pareja para informarle que el bebé se estaba asfixiando con una sábana mientras ella estaba en el baño.

Según información que ofreció Elías, primo de la madre del menor y quien estaba a cargo del proceso mortuorio, cuando ella salió del baño, encontró al niño desmayado.

Sin embargo, de acuerdo a los datos de los familiares del niño, la mujer cambió la versión en más de una ocasión, diciendo en una de las veces que lo encontró envuelto con una sábana y, al ver lo que pasaba, llamó al papá del menor y lo llevó al Hospital General Dr. José Vinicio Calventi (HGDVC), el centro de salud público del municipio.

“La doctora me dice a mí que es abuso infantil; que un niño de dos años no tiene la fuerza para agarrar una sábana, y tan fuerte dejar que en el cerebro no le llegue oxígeno. Que es dudoso”, resaltó Elías, que igual que toda la familia está en busca de respuesta de lo que realmente aconteció.