Antigua Orden Dominicana marchó en rechazo a la regulación de redes sociales

En busca de la eliminación del proyecto que regularía las plataformas digitales, la Antigua Orden Dominicana se dirigió al Congreso Nacional para expresar su rechazo a un proyecto de ley que catalogaron como “ley Mordaza”.

El líder de la organización, Ángelo Vásquez, dijo que se mantienen firmes con sus ideales, debido a que califican la pieza legislativa como una amenaza a los derechos fundamentales de los dominicanos.

Afirmó que, en lugar de fortalecer la democracia, pretende “silenciar” voces críticas, y limitar el derecho a la información.

“Nosotros hoy hemos venido al Congreso Nacional contra la ley que quiso implantar el senador (Rafael Duluc) Cholitin, de la provincia La Altagracia. Quería implementar la segunda fase de censurar las redes sociales y los medios digitales, pero hay un vacío donde se piensa implementar que se le bloquee la cuenta a cualquiera donde hay empresas internacionales que regulan las redes sociales”, dijo Vásquez luego de concluir la caminata.

Ángelo Vásquez toma el megáfono para dirigir protesta en rechazo a la "Ley Mordaza".Leonel Matos/LD

Además, mencionó que las autoridades han sido competentes para hacer cumplir leyes que permitan incluir días célebres, pero no han actuado en las regulaciones para que el país pueda ser “libre” de la inmigración haitiana.

“Los alcaldes y jueces tienen que ponerse los pantalones para que los que difamen sean sometidos a la justicia y no pidan una simple disculpa, pero no a venir a ponernos control. Si se juntan para cambiarle el nombre a una calle, para nombrar el Día del Mango, pero no vemos que se juntan para implementar el Código Penal”, explicó durante su alocución.

Durante la marcha decenas de personas se reunieron a una sola voz para gritar “¡Que prueben la ley a la revolución!”, acomodados de pancartas y banderas dominicanas.

Debido a la alta temperatura, el líder de la organización, Vásquez, sufrió un mareo, al igual que otro miembro de la agrupación.