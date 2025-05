Senado aprueba de urgencia proyecto que fusiona Ministerio de Economía con Hacienda

El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas el proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo que dispone la supresión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), para unificarlo al Ministerio de Hacienda.

Los legisladores tardaron solo un mes y varios días en revisar el documento legislativo que contiene 43 artículos, siendo un proceso muy diferente a otras piezas, como es el caso de la reforma al Código Penal, la cual permanece desde hace años circulando entre ambas cámaras de los órganos constitucionales.

La fusión entre ambas instituciones, de ser aprobada por la Cámara de Diputados, resultaría en la creación del “Ministerio de Hacienda y Economía”; tiene el objetivo de asegurar la “debida articulación” de las finanzas públicas, junto al sistema de planificación e inversión.

Esto, según establece el Gobierno en la propuesta de ley, permitirá la sostenibilidad y desarrollo del país, en consonancia con los “principios de eficiencia, eficacia y buena administración pública”.

Más poder a Presidencia

El nuevo ministerio deberá dirigir la política fiscal del país, la cual contempla la cantidad de gastos, financiamientos e ingresos, para garantizar el funcionamiento del Estado, sin que afecte en el “corto, mediano y largo plazo”.

Asimismo, asumir el sistema de estadísticas fiscales y los indicadores económicos complementarios. Preparar el Presupuesto Plurianual del Sector Público No Financiero, conjuntamente con el integrando por las entidades públicas, y someterlo ante el Consejo de Ministros para su aprobación.

Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la evolución del desarrollo nacional que permita tomar decisiones “oportunas” y evaluar el impacto de las políticas públicas ejecutadas. Proponer a la Presidencia el nivel máximo de empréstitos solicitados a entidades financieras internas y externas, que podrá incluir en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.

Además, la visión del presidente Luis Abinader es otorgarle más atribuciones al Ministerio de la Presidencia (MIPRE) que antes le correspondían al Ministerio de Economía.

“Estarán asignados a la Presidencia los asuntos delegados a los viceministros de Cooperación Internacional, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, así como el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro”, versa el párrafo único del artículo 22.

Por igual, formular la aplicación de las políticas transversales de gestión a desastres con perspectivas de ordenamiento territorial, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Participar en los procesos de negociación de la estrategia de cooperación entre República Dominicana y otros Estados, al igual que con los organismos internacionales. A esto se adicionan los convenios de préstamos, teniendo por asignación la identificación de los programas prioritarios, entre otros.

También, la Presidencia recibirá parte de los activos materiales que posea el MEPyD.

Viceministerios

La unión de estas instituciones contempla la aparición de diversos ministerios. Estos son los viceministerios del Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Crédito Público, Política Fiscal, Planificación e Inversión Pública y, por último, Economía, los cuales serán dirigidos por el titular del Ministro de Hacienda y Economía.

¿Qué pasará con los empleados?

Según el artículo 33, el personal en activo del MEPyD será evaluado para decidir si se puede reubicar, reconocer derechos adquiridos y tomar otras medidas necesarias, teniendo en cuenta sus habilidades y la disponibilidad de puestos en otras entidades.

A pesar de que el PE asegura en este artículo las garantías de los asalariados, los temores en los departamentos gubernamentales no se detienen, alegando que los directores e incumbentes no han iniciado la fase de diálogo sobre el proceso de transición. No obstante, antes, este proyecto de ley debe ser favorecido en dos discusiones por la Cámara de Diputados y promulgado por la Presidencia.