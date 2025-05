Se entrega a las autoridades mujer investigada por muerte de su hijastro de dos años

La Policía Nacional informó que fue detenida de forma voluntaria una mujer contra quien pesaba una orden de arresto por presunta responsabilidad en la muerte de su hijastro de dos años.

Se trata de Elisa María Valdez Muñoz, también conocida como Elizabeth Valdez, de 28 años, quien se presentó de manera voluntaria, acompañada de su abogado, ante la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios).

Según la Policía, la detenida estaba siendo buscada activamente mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0031371, por su vinculación a la muerte del niño, hijo de su pareja. Las autoridades están a la espera de la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El reporte preliminar indica que el infante había sido ingresado en estado grave el 13 de mayo al Hospital Vinicio Calventi, donde falleció el 16 de mayo mientras recibía atenciones médicas.

Según el informe médico emitido por la pediatra tratante, el menor presentó signos compatibles con maltrato infantil severo, incluyendo equimosis múltiples en distintas partes del cuerpo, lesiones infectadas, cicatrices, y señales de ahorcadura incompleta, entre otros hallazgos de gravedad.

El cuerpo del niño fue remitido INACIF para los estudios correspondientes, a los fines de determinar con precisión la causa de la muerte.

Valdez Muñoz será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El caso

El niño Carlos Daniel Díaz Peña falleció el pasado sábado mientras estaba al cuidado de su madrastra, Elisa María Valdez. El niño vivía con su padre David Peña desde hace dos meses, quien trabaja en una planta de gas, y mientras estaba laborando, su esposa se quedaba a cargo del menor.

El martes 13 del mes en curso, la mujer llamó a su pareja para informarle que el bebé se estaba asfixiando con una sábana mientras ella estaba en el baño.

Según información que ofreció Elías, primo de la madre del menor y quien estaba a cargo del proceso mortuorio, cuando ella salió del baño, encontró al niño desmayado.

Sin embargo, de acuerdo a los datos de los familiares del niño, la mujer cambió la versión en más de una ocasión, diciendo en una de las veces que lo encontró envuelto con una sábana y, al ver lo que pasaba, llamó al papá del menor y lo llevó al Hospital General Dr. José Vinicio Calventi (HGDVC), el centro de salud público del municipio.

“La doctora me dice a mí que es abuso infantil; que un niño de dos años no tiene la fuerza para agarrar una sábana, y tan fuerte dejar que en el cerebro no le llegue oxígeno. Que es dudoso”, resaltó Elías, que igual que toda la familia está en busca de respuesta de lo que realmente aconteció.