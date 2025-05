Obra paralizada por hallazgo de osamentas en Ciudad Colonial

Tras el hallazgo de osamentas humanas, la excavación que se realiza en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la Ciudad Colonial, ha sido paralizada temporalmente.

La intervención forma parte de los trabajos para la instalación de un transformador de corriente (CT), además de los remozamientos en diversas calles de la Zona Colonial.

Los restos óseos fueron hallados por obreros que trabajan en el proyecto.

En un recorrido por este diario la tarde de este miércoles, no había presencia de arqueólogos, y las osamentas ya habían sido cubiertas con una lona.

Los obreros que permanecen en el área dijeron que, por el momento, la obra está suspendida a la espera de orientaciones de las autoridades competentes.

Uno de ellos, quien no quiso dar su nombre, explicó que probablemente los restos no se sacarán y se continuará con el trabajo y apoya la idea, diciendo que “eso ya no sirve para nada”.

¿Qué se dice del posible origen?

Entre las teorías de los comunitarios, dicen que pueden ser restos de la Revolución de abril en 1965, miembros de la misma iglesia que data del 1615, de pacientes del cercano Hospital Padre Billini que, lleva en funcionamiento desde el 1552 o de personas que vivían en la época colonial.

Otros residentes, dijeron que anteriormente se han encontrado más restos arqueológicos y entienden que estos deberían ser examinados por expertos en la materia.

Así piensa Franklin Medrano, quien añadió que una evaluación por arqueólogos sería lo más sensato porque podría llevar a malinterpretaciones.

“Eso crea cierta incertidumbre en la sociedad porque piensan que son gente producto de crímenes y no producto quizás, de muerte natural, y como es una iglesia, es posible que tenga alguna relación con eso”, dijo Medrano.

Otros, piensan que deberían cuidarlos por posibles ventas ilegales a universidades para los estudiantes de medicina.

La iglesia está ubicada en la calle Arzobispo Nouel con Sánchez, la cual se encuentra en remozo junto a otras calles de la Ciudad Colonial.