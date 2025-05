Comunidad de Caciquillo de El Seibo denuncia deterioro de puente

Debido a las lluvias anunciadas en los últimos días producto de una onda tropical en todo el territorio nacional, las comunidades de la provincia de El Seibo reportaron daños en puentes y carreteras.

En la comunidad de Caciquillo, los comunitarios denunciaron el deterioro del badén o desvío de esta comunidad, que se encuentra casi incomunicada con la provincia cabecera.

Ante el notable mal estado del puente, la Junta de Vecinos El Nuevo Renacer y el Grupo Caciquilleros Unidos convocaron a una marcha pacífica para el próximo miércoles 28 de mayo, con el propósito de reclamar la culminación del puente sobre el río Caciquillo y de la carretera del mismo nombre.

Los residentes de esta sección Isabelita, manifestaron que el puente fue iniciado tras ser aprobado y presupuestado por las autoridades competentes; sin embargo, los trabajos han sido paralizados desde hace varios meses, dejando a esta comunidad en situación de vulnerabilidad e incomunicación cada vez que se producen lluvias, afectando el acceso a servicios de salud, educación y comercio.

Los conductos de agua, ante la crecida del río, fueron arrastrados, los mismos que abastecen de agua potable a esta sección seibana; además, de la reducción del espacio del tránsito vehicular ante el deslizamiento de tierra, lo que amenaza la circulación de los vehículos que transitan por esta zona.

“Nosotros le hicimos las advertencias de lugar e inclusive nos atrevimos a sugerirle que debían de comenzar por acá, por este puente, porque es el puente que realmente comunica a la comunidad. Pero no solamente no nos hicieron caso (MOPC y el Gobierno Central), sino que optaron por venir y desbaratar el paso que había a sabiendas de que no iban a continuar construyendo el puente; a sabiendas de que estaban cortos de presupuesto. Por lo que no sabemos cómo catalogar esta situación, si como una maldad o como una estrategia”, expresó Rafael de la Cruz, comunitario.

“Estrategia porque es posible que muchas veces, si no hay el dinero contemplado en el presupuesto de una obra, eso se utilice para hacer lo que se llama un ‘adendum’ de esa obra, y así conseguir más beneficios”, explicó De la Cruz.

Añadiendo que tiene “temor” al cruzar por el puente debido a las condiciones de peligro que correría al cruzar el badén.

“Tengo temor al cruzar por ese pequeño espacio que está ahí, porque en cualquier momento eso se derrumba”, dijo.