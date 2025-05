Faride Raful denuncia campaña de descrédito: “He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales”

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, comunicó este martes que es blanco de una campaña de descrédito por quienes buscan desacreditar “una gestión más eficiente, transparente e independiente”, y que iniciará acciones legales contra “todos los que participen en esa infamia”.

A través de un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, dijo que como servidora pública ha actuado con transparencia, integridad y coherencia, pero que habla como hija, madre y ciudadana, en nombre de mujeres que “han vivido ataques similares”.

“Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí”, manifestó.

Ha dicho que los recientes rumores buscan restar méritos a su labor frente a Interior y Policía, la cual está “orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y un sistema de sanciones y fiscalización real. Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son, no les temo”.

Sostuvo que cualquiera puede resultar víctima de extorsión por contenidos manipulados en las redes sociales, lo que considera “una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad”.

Señaló que por eso, además de dar la cara, estará dedicada a impulsar acciones concretas para evitar que cualquiera pueda inventar situaciones que destruyan la vida, la reputación o la tranquilidad de una familia dominicana.

Por tanto, adelantó que instruyó a su cuerpo de abogados para iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia, bajo el propósito de defender su nombre, ya que no es solo un acto de dignidad personal, sino que “también un deber público para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira”.

Aquí parte de la declaración de faride:

"Desde hace meses he sido blanco de una campaña sistemática de descrédito. Ahora, esa campaña ha escalado a niveles inaceptables. Se está recurriendo a la mentira más baja y a la tecnología más perversa para fabricar rumores sobre mi vida personal.

Como servidora pública, he actuado con transparencia, integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado. Pero hoy hablo como hija, madre y ciudadana. Por mi familia, mi hijo y por tantas mujeres que han vivido ataques similares.

Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí.

Sé lo que buscan, desacreditar el trabajo que en pocos meses hemos venido impulsando con firmeza una gestión más eficiente, transparente e independiente, orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y un sistema de sanciones y fiscalización real. Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son, no les temo.

Esto no es un caso aislado. Hoy, cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente. Esto no es un juego.

Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad. Por eso, además de dar la cara, estaré dedicada a impulsar acciones concretas para evitar que cualquiera pueda inventar situaciones que destruyan la vida, la reputación o la tranquilidad de una familia dominicana. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia.

Defender mi nombre no es solo un acto de dignidad personal. Es también un deber público para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira. Hoy más que nunca, cuidémonos todos, porque este tipo de ataques no distinguen edad, género ni profesión.

Todos podemos ser víctimas y todos debemos cuidar lo más valioso que tenemos. Nuestra reputación, nuestra verdad y nuestra paz. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y del respeto, porque lo que se siente al ser objeto de un ataque así no se borra con un clic.

Se siente en la piel, en el pecho, en el silencio de un hijo que pregunta o en el nudo que aprieta la garganta cuando alguien cercano cuestiona si es verdad. Esto no se arregla con un disculpas si te he ofendido. Eso solo se evita con valentía, con justicia y con verdad.

Siempre estaré dispuesta a desmentir falsedades, porque todos debemos construir un país más seguro, más justo y más digno para todos. Y estoy absolutamente segura de que somos más".