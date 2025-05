Apoderan al TSA de dos recursos de amparo contra Barrick Gold por nueva presa de cola en Cotuí

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha sido apoderado de dos recursos de amparo contra la empresa minera Barrick Gold. Estos recursos se presentan debido a la amenaza que representa la construcción de una nueva presa de cola o desechos de minería en el distrito municipal de Sambrana, municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Los recursos fueron presentados por los voceros del colectivo: Euren Cuevas Medina, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma); Fernando Peña, del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD); y el abogado Martín Guzmán Tejada, quien es víctima y representante de las comunidades afectadas.

En la instancia, el colectivo de víctimas, así como diversas organizaciones sociales, ambientales y climáticas, manifestaron en los recursos de extrema urgencia y preventivo su profunda preocupación, puntualizando que “la vida y la patria” están en peligro con la construcción de una nueva presa de desechos tóxicos de la minería.

Explicaron que el amparo preventivo busca evitar que Barrick Gold construya una nueva presa de cola que pondría en riesgo la vida y la economía de la República Dominicana.

Afirman que, según el examen realizado por el científico norteamericano Steve Emerman al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Barrick, la presa El Yagal, en caso de una catástrofe inevitable, podría causar más de 100 muertes. Señala que esto sin contar la contaminación de toda la costa dominicana a través de la Bahía de Samaná, a donde los lodos llegarían en un lapso de tres a cinco horas, además del daño que dejarán a su paso antes de alcanzar la bahía.

Advierten sobre los peligros de una nueva presa de cola, que sería tres veces más grande que la actual. El depósito El Yagal tiene una capacidad de 250 millones de toneladas de desechos de minería y podría causar más de 100 muertes.

Aducen que la nueva presa contendría 344.7 millones de toneladas de relaves combinados (relaves más productos de precipitación y lodos de tratamiento de agua) y 452.7 millones de toneladas de roca estéril potencialmente generadora de ácido (PAG). Esto sumaría un total de 797.4 millones de toneladas, que, junto a los 250 millones de toneladas de la antigua presa, totalizarían 1047.4 millones de toneladas de desechos tóxicos de la minera Barrick Gold.

Llamaron la atención del TSA señalando que, hasta la fecha, se han registrado más de 340 fallas de presas de relaves en todo el mundo desde 1915, con un promedio de aproximadamente 4.4 incidentes por año entre 1947 y 2021. Estas fallas han provocado consecuencias devastadoras tanto para las comunidades humanas como para los ecosistemas. Por ejemplo, entre 1961 y 2019, más de 2,375 personas perdieron la vida debido a fallas de presas de relaves; el colapso de la presa de Brumadinho en Brasil en 2019 resultó en la muerte de al menos 270 personas.

El coordinador del equipo de abogados y Euren Cuevas Medina, quien presentó el amparo, responsabiliza a las autoridades, y en particular al presidente de la República Luis Abinader, de lo que pueda suceder con las comunidades que se encuentran bajo el muro de la presa El Yagal, a una distancia de 150, 200 y 300 metros. En contraste, en Brasil, una ley prohíbe construir presas de relave o desechos de minería a menos de 10 kilómetros de las comunidades más cercanas.

El colectivo responsabiliza directamente al gobierno de Luis Abinader de lo que pueda suceder con las comunidades en resistencia y la amenaza de una nueva presa de cola. Según el científico norteamericano Steve Emerman, no existe precedente en el mundo de una presa tan grande como la que se pretende construir al lado de otra ya existente y en un ecosistema tan frágil como el de la República Dominicana. El científico advierte que esto sería decretar la muerte del país, con un muro de 157 metros de altura y casi cuatro kilómetros de largo. Permitir esto, habiendo otras alternativas más baratas y menos dañinas, es un crimen, afirman los accionantes.

Otra alarma contenida en los amparos presentados por el colectivo es que, según una reciente publicación científica (Rapilly et al., 2025), la minera Barrick Gold ha contaminado y sigue contaminando agua y sedimentos en el río Margajita y el lago Hatillo, lo que está teniendo un impacto negativo en los ecosistemas y la salud humana. En particular, el estudio científico afirma que la calidad del agua es un asunto importante para la salud de los organismos vivos afectados por diferentes tipos de contaminantes, como metales pesados y metaloides, que no son biodegradables y son tóxicos incluso a bajas concentraciones.