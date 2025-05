Caída del sistema de facturación paraliza servicios en la Plaza de la Salud

El Hospital General de la Plaza de la Salud presentó la mañana de este sábado una interrupción en el registro y el seguimiento de facturas que afectó las operaciones del Centro de Imágenes Diagnósticas y obligó al personal a notificar a los pacientes la suspensión de la facturación y demás procesos administrativos.

La situación, que algunos compararon, tomando como ejemplo las frecuentes fallas en las bancas de lotería, generó malestar entre los pacientes. Pasadas más de cuatro horas, muchos de ellos, incluidos adultos mayores y niños, continuaban esperando en ayunas para poder realizarse estudios médicos.

Según una nota de prensa, del departamento del centro de salud, el apagón ocurrió desde las 7:00 de la mañana y en la sala de espera se encontraban 33 pacientes de diversas edades, atendidos por un equipo reducido de seis empleados, entre facturadores, enfermeras, personal de seguridad y supervisores, quienes han intentaron mantener la calma en medio del caos.

“Yo tengo indicios de un posible cáncer de mama y llegué temprano para hacerme unos estudios en ayunas. No sé cómo no me he desmayado esperando. Tengo 60 años, ya no estoy como una muchachita”, expresó una paciente.

Ante la demora por el incidente, varios pacientes comenzaron a quejarse e incluso decidieron marcharse con sus estudios en mano.

Según la investigación por el personal, para asegurarse si la falla se limitaba al Centro de Imágenes Diagnósticas, se confirmó que el problema afectó a todo el complejo del centro médico.

Asimismo, como medida provisional, el personal recomendó a algunos pacientes ingerir alimentos y volver en aproximadamente seis horas, una vez el cuerpo esté nuevamente en condiciones de ayuno.

A los pacientes diabéticos, se les sugirió reprogramar sus citas.

Según informaciones recabadas, esta no es la primera vez que ocurre una interrupción del sistema; durante la semana también se han reportado fallas intermitentes, lo que evidencia un problema técnico persistente.