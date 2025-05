Poca asistencia de pacientes en el área de consultas de hospitales y maternidades por huelga médica

La suspensión de labores de los profesionales de la salud no pasa desapercibida este jueves ante la baja asistencia de pacientes en el área de consultas de hospitales y maternidades del Gran Santo Domingo.

Desoladas están las áreas de espera y de facturación del Hospital Infantil doctor Robert Reid Cabral y del Hospital Docente doctor Francisco E. Moscoso Puello, con todos los asientos desocupados y pocas personas en los pasillos.

Aunque el llamado a paro nacional por el Colegio Médico Dominicano (CMD) ha sido acogido con éxito por los galenos, en su segundo día, el descontento en los pacientes se hizo notable.

"Trajimos a la niña por emergencia porque como tiene cuatro días con fiebre, imagínese, uno no puede estar con esa niña en su casa. Este paro es algo que no es debido; tú no puedes enviar a un niño con fiebre para su casa por motivo de médicos, o porque ellos tengan un reclamo. Ellos tienen que reclamar de otra forma y no perjudicar", expresó Carlos Manuel Arciria, quien se desplazó con su niña y su esposa desde El Café de Herrera al centro médico.

También es el caso de Soraida López, quien se trasladó desde Las Paredes de Haina hasta el hospital infantil con su hijo, Juan de los Santos, de 11 años, por alergias cutáneas e inflamación en las amígdalas, y no pudieron ser atendidos por el paro de los médicos.

"Tienen que saber cómo hacen las cosas porque tú qué buscas, un pasajito para venir ese día exactamente, que no puedo, en el caso mío yo no trabajo", expresó López.

Felipa Rincón, de 76 años, paciente de cardiología con referimiento a diabetología por diagnóstico de hígado graso, se trasladó desde el sector Mata Gorda, Villa Mella, para llegar a tiempo a su cita médica, pero fue reagendada para el 3 de junio debido a la huelga médica.

Felipa, quien se desplazó sola y tuvo que pagar tres pasajes para llegar a su destino, comentó mientras sacaba un envase con comida de su cartera sentada en la acera del hospital que "es un abuso la huelga; quien está enfermo quiere saber lo que tiene".

El paro nacional que inició el pasado miércoles 14 y se extendió hasta este jueves 15 fue apoyado por los médicos en un 100%, según expresó el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano no han llegado a un acuerdo sobre las reposiciones de los médicos cancelados, siendo esta razón la principal exigencia de los galenos, además del aumento de sueldo de los médicos pensionados, pagos retrasados de incentivos y mejores condiciones en el área laboral.

El representante del CMD, Waldo Ariel Suero, anunció para mañana viernes 16, a las 9:00 de la mañana, una rueda de prensa donde comunicará las nuevas medidas para la próxima semana con relación al paro de labores.