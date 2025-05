El transporte escolar llega a El Seibo con 36 autobuses

El Ministerio de Educación informó este jueves la entrega de una flotilla de 36 autobuses del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) en los municipios Santa Cruz de El Seibo y Miches, de la provincia de El Seibo, que beneficiarán a 17,500 estudiantes de todos los niveles educativos, impactando la economía familiar.

Además, fue entregado un autobús especial con rampa para sillas de ruedas al Centro de Educación Especial de El Seibo, como parte de una flotilla de 50 unidades similares que se distribuyen a nivel nacional para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad.

La ruta que recorrerán los nuevos autobuses en estos dos municipios abarca 15 corredores escolares, con 194 paradas y un recorrido diario de 3,635 kilómetros.

En El Seibo, las comunidades favorecidas serán: Villa Guerrero, La Manicera, El Retiro, Los Cajuiles, Mirador Sur, Ensanche Palo Hincado, La Higuera, Barrio Duarte, Loma de los Chivos, Pedro Sánchez, Batey el Salado, Cruce de Pavón, entre otros.

Mientras que, en Miches, se beneficiarán Pueblo Abajo, Barrio Duarte, El Cedro, La Javilla, Villa Borinquen, Miramar y Sabana de Nisibón, y más.

Al hablar en nombre de sus compañeros, la estudiante Yeidimar Rodríguez, de sexto grado de primaria, del Centro Educativo El Rosario, expresó que este día es especial debido a que celebran un gran paso en favor de la educación y el bienestar de los estudiantes: la llegada del transporte escolar a su provincia.

“Gracias a estos modernos autobuses escolares, ahora podemos trasladarnos desde nuestras casas hasta la escuela y regresar con tranquilidad, sin correr riesgos en las calles.

“Como estudiantes, nos comprometemos a cuidar este servicio, a usarlo con responsabilidad y a seguir esforzándonos cada día, sabiendo que contamos con el apoyo de una comunidad que cree en nosotros”, manifestó Yeidimar.

Al encabezar el acto de entrega de los autobuses, el ministro De Camps manifestó que el trayecto a la escuela no puede ser una odisea, sino una oportunidad, por lo que impulsó este sistema de transporte escolar para que estudiar no sea un privilegio condicionado al lugar donde se nace, sino un derecho garantizado con dignidad.

Dijo que la entrega de autobuses en esta provincia cobra un valor especial porque no solo llegarán al municipio cabecera, sino que también impactará a otras demarcaciones, lo que representa equidad, acceso y tranquilidad a comunidades que, por años, esperaron este tipo de soluciones.

“Hoy no venimos simplemente a entregar autobuses. Venimos a cumplir una promesa: que ningún estudiante tenga que dejar de ir a la escuela por no tener cómo llegar. Y eso, amigas y amigos, no es un tema de transporte. Es un tema de justicia, de inclusión y de dignidad. Cada kilómetro que recorra TRAE será también un acto de esperanza y cada parada, una señal de que este país sí puede avanzar con equidad”, manifestó el titular de la cartera educativa.

Añadió que TRAE no es solo un sistema de transporte, sino una política pública que incluye a las familias con menos recursos, a quienes viven más lejos y, también, a quienes han sido históricamente excluidos.

“Queridos estudiantes, yo quiero que ustedes sepan que quienes estamos aquí en representación del Gobierno somos servidores de ustedes. Lo que hoy está sucediendo en El Seibo seguirá creciendo, porque la educación no se detiene ni aquí ni en el país completo. Y como se ha dicho y como lo hemos repetido, esto lo haremos junto a todos ustedes”, manifestó De Camps.

De su lado, Onéximo González explicó que los nuevos autobuses están equipados con aire acondicionado, GPS, cámaras de vigilancia con cobertura de 360 grados, cinturones de seguridad, señales de pare plegables y sistemas contra incendios, como parte del compromiso del Ministerio de Educación con la seguridad y dignidad de los estudiantes dominicanos.

Informó que en esta provincia TRAE ha generado 92 nuevos empleos directos en la provincia, incluyendo 41 choferes, 45 auxiliares y 6 supervisoras. Todos los colaboradores residen en las comunidades donde operan, garantizando un servicio cercano, seguro y responsable. Los choferes devengarán RD$ 33,500 mensuales; las auxiliares, RD$ 25,000; y las supervisoras, RD$ 40,000.

Explicó que, al cumplirse 26 meses del inicio de las operaciones de este servicio, los estudiantes han realizado 31.27 millones de viajes, generando un ahorro económico a las familias vulnerables por pago en costo de transporte de sus hijos a las escuelas, superior a RD 9,000 millones en las provincias en donde opera.