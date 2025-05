Médicos externan inquietudes en medio de huelga por 48 horas

"No cancelaciones de los médicos", era una de las expresiones vociferadas al unísono por los médicos de la ciudad sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar en reclamo de reposición de médicos desvinculados de sus funciones laborales.

"Apoyamos la huelga convocada por nuestro gremio por 48 horas, por motivo de que no aceptamos de ninguna manera la cancelación de los médicos, porque cuando un médico se cancela, se cancela una familia del pueblo dominicano. Esas cancelaciones de los médicos que se fajaron en el Covid son abusivas y desconsideradas", expresó el doctor Emignio Liria, delegado del Colegio Médico.

Aunque las reivindicaciones de los galenos son la principal causa del paro de sus funciones, los profesionales de la salud aprovecharon la oportunidad para también exigir pagos retrasados de incentivos, mejores condiciones en el área laboral, como la compra de equipos y la garantía de seguridad en los centros médicos.

Video Médicos apoyan llamado a paro nacional del CMD por 48 horas; externan inquietudes en medio de huelga



"En la ciudad sanitaria hay muchos problemas: el departamento de oftalmología tiene años que no le pagan sus incentivos; Cemadoja tiene problemas también con sus incentivos; gastro, en la estructura interna, se ha deteriorado; oftalmología también necesita equipos para trabajar, equipos ya obsoletos que son peligrosos para nuestros pacientes, así que esta huelga la estamos apoyando totalmente; mañana (jueves) seguimos en pie de lucha", manifestó Liria.

Ante el despido por parte del Ministerio de Salud Pública a médicos por supuesta duplicidad de nómina y alegadas ausencias por parte de los profesionales desvinculados, los facultativos contrarrestaron estos argumentos.

"El ministerio dice que ellos no van y tiene doble funcionalidad, y ha habido médicos con supraespecialidad que podemos estar en cinco sitios porque la especialidad es escasa. ¿Por qué ellos, como políticas de salud, no amplían espacios de residencias médicas —están secuestradas— para que haya más otorrinolaringólogos, más reumatólogos... Para que los jóvenes dominicanos médicos participen y se hagan especialistas?, expresó el doctor.

Denuncias médicas

Los médicos del departamento de oftalmología de la ciudad sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar hicieron en medio de la protesta varias denuncias sobre el reemplazo de equipos obsoletos en el área, quienes alegan que desde el año 2023 están reportando a las autoridades las condiciones de los mismos, pero sin obtener respuestas positivas por parte de estas.

“Tenemos equipos que tienen más de 17 años y no han sido reemplazados. Ya en el 2023 estuvimos con las autoridades, les explicamos que necesitábamos reemplazo, que esos equipos ya no daban para más; nos dijeron que sí, que los iban a licitar, pero no ha habido forma de que eso se solucione”, expresó Glenys Calderón, oftalmóloga.

Glenys Calderón, oftalmóloga.LD

De igual forma, denunciaron retrasos en el pago de los incentivos que, según manifestaron los médicos, les corresponde por ley, y tienen alrededor de trece meses que no los reciben.

“Nosotros somos un hospital de autogestión; significa que nosotros trabajamos no solo por un sueldo, sino por un incentivo que está en la ley. No fuimos nosotros los que lo exigimos, no fuimos nosotros los que lo solicitamos, está así estipulado”, agregó Calderón.

En la memoria institucional correspondiente al período enero-octubre de 2022, el Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot) informó que “la consulta que más servicios brindó fue la de oftalmología general”, detallando que el departamento de oftalmología general fue el que más consultas externas realizó con un total de 32,214, comparado con oculoplastía con 4,430 consultas; glaucoma con 7,839; neuro-oftalmo con 684 consultas, entre otras, según datos compartidos por el doctor Rodolfo Castillo, oftalmólogo del centro.

Asimismo, médicos del Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonesa (Cemadoja) reportaron atrasos por siete meses en el pago de los incentivos por productividad diaria.