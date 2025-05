Linda Karina Dajer: El adiós de sus compañeros a una de las personas más serviciales y amables que han conocido

La tragedia de la madrugada del martes 8 de abril trascendió más allá de las cientos de familias afectadas y de una sociedad que apenas, a un mes del siniestro, asimila el cobro de más de 230 vidas y casi 200 heridos al desplomarse el techo de la discoteca Jet Set.

Los lugares de trabajo en los que muchos de los fallecidos laboraban también se han convertido en un lugar de dolor, tristeza y lágrimas al recordar la pérdida de compañeros valiosos.

Linda Karina Dajer Regalado, quien laboraba en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), entre lágrimas es recordada hoy por sus compañeros como una de las personas más serviciales y amables que ellos hayan podido conocer.

“Linda, era esa luz que teníamos en el departamento. Era esa persona con esa sonrisa cálida, ese sentimiento genuino que conectaba con todo el mundo, desde las personas que hacían el café, desde las personas que venían a recoger las tazas hasta la alta gerencia. Era esa persona que tenía esa calidad humana increíble”, cuenta Ana Gálvez, compañera de Linda.

Con anécdotas de acciones que caracterizaron a Linda Dajer en vida con las personas de su entorno laboral, sus compañeros compartieron con este diario aquellas virtudes que la adornaban como persona.

“No hemos perdido una colaboradora, no una compañera de trabajo; perdimos una gran amiga, una hermana”, dijo Gálvez.

Como un “ángel”, una colaboradora por excelencia y una persona con capacidad de convocatoria que unía a sus compañeros como una familia, es recordada por todos en esta institución.

Linda Dajer, de 42 años, falleció esa madrugada fatídica por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, mientras el merenguero Rubby Pérez tocaba junto a su orquesta una fiesta de amanecida en uno de los famosos “lunes merengueros”.

Dajer tenía dos hermanas, melliza con una de ellas y madre de tres niñas.

Al transcurrir un mes de la tragedia, con una composición literaria, los compañeros de Dajer decidieron despedirse de su presencia física. Ahí se desbordan con valoraciones hacia su persona.

A continuación, lo compartimos:

Poema: "30 días"

"30 días. Los he contado uno a uno. No en mi memoria, porque esta suele traicionarme, más sí en mi corazón, mi sentido más fiel.

30 días sin ti que no han sido fáciles. He extrañado tu sonrisa, tu andar rápido y ligero. Tu sonrisa díscola. 30 días soñando contigo, sonriendo contigo, jugando contigo, viviendo contigo, pero sin ti.

30 días en los que he sentido tu presencia, incluso más que cuando estabas presente. 30 días tratando de entender. Tratando de perdonarte, de perdonarme, de perdonar. 30 días sin ti, solapando mis lágrimas a punta de palabras de aliento que a veces ni yo mismo me creo. 30 días con la frase "cuánta falta nos haces".

30 días en los que te resistes a ser olvidada y esa tozudez la agradezco, porque el tiempo suele ser implacable y caprichoso.

30 días preguntándome "cómo lo habrías hecho", porque tu capacidad omnisciente llegó a arroparme de forma tal, que 30 días no serán suficientes para aprender a vivir sin ti. Te sigo suplicando que no sueltes mi mano. Que me sigas tocando con tu bondad, con tu alegría, con tu torpeza, con tu ingenuidad, con tu belleza. Con tu presencia.

Seguiré contando".