Decenas de personas acuden a una feria de empleos en la PUCMM

Con la ilusión de conseguir un empleo, decenas de personas, en su mayoría jóvenes, acudieron a las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM) donde se lleva a cabo la feria de empleos Invest in Yourself.

En su cuarta edición, esta feria, organizada por la Escuela de Ingeniería Industrial de la PUCMM, reúne a más de 40 empresas dispersadas en 39 estands, donde los jóvenes pueden acudir a dejar su currículum para que luego las empresas los contacten. En algunos casos se les hace una serie de preguntas al dejar los documentos.

El edificio Monseñor Agripino Núñez Collado destaca por las largas filas de personas que desde tempranas horas acudieron a esta feria esperando conseguir un empleo.

Es el caso de Pamela Mercedes, quien a sus 21 años se graduará en junio de Psicología y de calificar para uno de los puestos disponibles sería su primer empleo.

Mercedes dijo que esta es la segunda vez que acude a una feria de empleos, siendo la primera en su iglesia hace ya un mes. Agregó que le gustaría conseguir un puesto en recursos humanos.

Si bien es cierto que los jóvenes destacan en esta feria, no son los únicos que acuden por un empleo. José Luis Florian tiene 40 años y con cinco hijos a los cuales sustentar también espera conseguir una vacante.

“Vengo de la zona de Herrera. He trabajado en varias tiendas, he manejado el área de ventas en electrodomésticos, servicio al cliente, he trabajado en supermercados también. Cuando uno está desempleado, con responsabilidades y el deseo de trabajar, no anda buscando puestos específicos, busco lo que sea posible”, afirmó Florian.

Mirnalin Cherubin, directora de la escuela Ingeniería Industrial, manifestó que la feria es abierta a todo público y que la misma tiene como característica la humanización cristiana.

Asimismo, indicó que esta jornada le abre las puertas a la inclusión contando con intérpretes de lenguaje de señas y con un espacio adecuado para las personas con algún tipo de problema de movilidad.

Dentro de las empresas que participan en la feria están: Ministerio de la Juventud, Banco Popular, Grupo Universal, Banco de Reservas, Alorica, Planeta Azul, Banco Vimenca, Humanos Seguros, Cervecería Nacional Dominicana, La Colonial de Seguros, Amadita Laboratorio Clínico, Zona Franca de las Américas, Banco BHD, ARS, Futuro, Pollos Victorina, entre otros.

Los puestos van desde el área de contabilidad, Call Center, gestión humana, mercadeo, negocios, cajeras, servicios hasta vacantes de despacho, cocinero, delivery, etc.