En Villa Ogando piden intervención de Migración por haitianos indocumentados

Residentes del sector Villa Ogando en Manoguayabo, ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, denunciaron a través de este medio que haitianos indocumentados se han apoderado de algunas casas.

Manifestaron que en la entrada principal del barrio, una haitiana que no fue identificada “vive en la calle” y realiza sus necesidades fisiológicas sin importar que los ciudadanos la miren.

Añadieron que la mujer tiene una niña de aproximadamente ocho años y temen que delincuentes que hay en la barriada puedan violar a la infante, por lo que hacen un llamado a la Dirección Nacional de Migración (DGM) para que realicen una visita al lugar para la detención de los indocumentados.

Los comunitarios hacen un llamado a la Dirección Nacional de Migración (DGM) para que realicen una visita al lugar. Leonel Matos/LD

“La mujer está durmiendo en la calle con su hija, en la entrada del sector y, como hay tanta delincuencia por aquí pueden violarla y eso nos afectaría a todos”, añadió Gendry Acosta, residente en la barriada.

“Ella se hace sus necesidades ahí mismo y se baña también; muchas personas han pasado y la han visto bañándose en la calle y tenemos que tratar de corregir esa situación”, agregó.

Octavio Mariñez, quien también reside en la zona, expresó que los altos índices de delincuencia que ocurren en la barriada son un lugar inseguro para los que viven allí. Denunció que se han producido violaciones sexuales por parte de los antisociales a personas que residen en el sector.

Los residentes aseguraron que han tenido que tirarse a la calle y estar vigilando para ver si controlan un poco la delincuencia.

“Nosotros aquí hemos tenido que estar vigilando para ver si controlamos un poco la delincuencia, para tratar de ver si corregimos esa parte”, añadió Mariñez.

Conversación con nacional haitiana

Reporteros de este medio intentaron conversar con la mujer; sin embargo, lo único que dijo fue que el padre de su hija se fue de la casa donde vivían y los dueños de la casa la sacaron.

“Yo no le hago daño a nadie y estoy aquí con mi hija; la gente me ayuda. Solo estoy esperando que llegue el papá de mi hija para que me ayude”, expresó.