Indhira Disla, una mujer de carácter fuerte y trato afable que no volvió del Jet Set

Indhira Disla de Durán era una mujer joven, con muchos sueños por cumplir y unas ganas inmensas de ver a sus hijos crecer y convertirse en personas de bien para la sociedad. Pero, sus planes no eran los de Dios.

Salió de su casa la noche del 7 de abril junto a su esposo, Remberto Durán, con el único fin de disfrutar del concierto que ofrecería Rubby Pérez, en la discoteca Jet Set, lugar que siempre frecuentaba junto a amigos y familiares sin imaginar que allí terminaría su vida cantando acordes con uno de sus merengueros favoritos.

Disla de Durán, quien era abogada de profesión, fue una de las personas que quedó atrapada al desplomarse el techo del centro de entretenimiento que cobró la vida de al menos 235 personas y dejando centenares de heridos, incluyendo a su esposo, quien se recupera de los golpes al pasar más de 6 horas bajos los escombros.

La noticia de la muerte de Indhira mantiene a la familia envuelta en una estela de dolor y un sabor amargo entre sus allegados y sus amigos, quienes aún no asimilan tan funesto golpe.

Entorno familiar

Indhira nació el 3 de noviembre de 1986, en Hato Nuevo, una localidad del municipio de Los Alcarrizos, donde creció bajo la protección y cuidado de sus padres, Alexandra Méndez (Rosa) y Manuel Disla (Papito), quienes les inculcaron valores de humildad y le enseñaron a vivir en comunión con los demás.

Hija única de su madre, tenía una hermana por parte de su papá de nombre Mayelin Disla, quien aún no puede creer lo sucedido.

Tuvo tres hijos: Rembert de 13, Reinaldo de 11 y Reina Sofía de 8, procreados con su esposo, con quien tras casi 20 años de unión libre sellaron su relación contrayendo matrimonio el año pasado con una ceremonia de ensueño en su residencia.

Su madre la recuerda como una hija ejemplar, dedicada a sus hijos, era abnegada y totalmente dedicada a ellos. Los cuidaba como la niña de sus ojos y se entregaba a velar por sus estudios.

Sus amigas Nancy, Francisca, Sandra, Iris y Aris coinciden en describirla como una persona auténtica, afable, que se dio a querer entre sus familiares y allegados, que vivió a plenitud cada instante abrazada a la alegría sin dar espacio a la tristeza, que disfrutó de la vida como si supiera que su estadía en la tierra sería corta.

“Amaba pasar momentos con sus seres queridos y personas cercanas. Su alegría y chispa impregnaban el ambiente donde llegaba sin dar chance al ahorita ni al mañana, bailaba y reía con el alma y el corazón cuidando que cada accionar suyo quedará marcado en la memoria de quienes las conocieron”, dicen sus amigas con quienes les encantaba compartir.

Fue de carácter fuerte pero de trato afable, incapaz de alardear de nada. Le gustaba respirar aire de libertad, decía que la vida era una y no tenía copia.

Su último video lo subió a las redes 15 minutos antes de la tragedia cantando a todo pulmón la canción "No voy a llorar" al lado de su esposo, quien se recupera de los golpes recibidos, pero aun con el corazón hecho pedazos.

Amaba viajar y hacer turismo interno con sus hijos y esposo.

Indhira Disla y su familia

Preparación académica

Obtuvo el título de licenciada en derecho. Luego realizó varios diplomados para complementar la carrera, seguido por talleres de y cursos de superación personal y política.

Hace poco se graduó de un diplomado de oratoria y maestría de ceremonias en la Escuela Dominicana de Comunicación Oral (Edoco),

Fue una comunicadora por vocación

Desde pequeña mostró interés por la comunicación y aunque no la estudió como carrera siempre se involucró en el área realizando cursos de locución y temas afines.

Por 7 meses perteneció al programa de Frente con Luis Meran, una propuesta que se transmite por TV digital, Facebook y You Tube, en el que trataba temas sociales y políticos, además de comentar las noticias y problemas del momento.

También participó en el programa “Derecho en 60 minutos”, desde donde junto a Anilda Quezada trataba y analizaba temas relacionados con la abogacía.

Indhira Disla fue comunicadora por vocación

Aspiraciones políticas

A la hora de su muerte se preparaba para presentar su candidatura como regidora por la Fuerza del Pueblo, en el municipio de Los Alcarrizos, donde gozaba del afecto y cariño de la gente por su constante lucha por el desarrollo de la comunidad.

Una foto con una blusa verde como símbolo de lealtad “al León” con quien se identificaba desde pequeña quedó en proceso para su primer post político. En las pasadas elecciones trabajó arduamente para que los compañeros de esa organización política lograran el triunfo, de manera muy especial por el diputado Domingo de León.

Labor social

Fue una mujer comprometida con apoyar a los que menos pueden, sin importar el lugar ni la hora. Para ella nada era imposible cuando se trataba de aportar por el bien de los más vulnerables.

Emprendedora e imparable

Trabaja junto a su esposo en un emprendimiento. Justo el día de su entierro tenía previsto inaugurar su tienda Impecable Closet.

Testimonio

Su esposo la describe como un ser humano increíble, incansable ante las metas que se trazaba.

“Como esposa fue mucho con demasiado, no tengo la palabra correcta para describir su grandeza en mi vida. Ella fue una mujer ejemplar, transformó mi vida de una forma muy especial. Fue totalmente auténtica y férrea, de decisiones firmes y objetivos claros y muy definidos.

Defensora de los suyos y dispuesta siempre a construir un verdadero hogar. Luchó desde cero hasta lograr la familia que soñó. No tenía barreras, nada la limitaba porque era muy auténtica.

A ella le agradezco todo, me dio su apoyo incondicional en el momento más oscuro de mi vida, nunca me abandonó, luchó conmigo hasta el final en mi enfermedad, logrando incluso mi total recuperación, no me dejó caer cuando me sentí sin fuerzas para seguir, siempre me impulsó, me puso positivo a luchar conjuntamente con ella por mi enfermedad.

Me impulsó a construir no solo lo material, sino a transformarme y dar valor a las cosas espirituales. Me enseñó a creer en el amor, en la en la virtud, en la bondad, en los afectos y a cultivar los sentimientos familiares cosas que eran ausente en mí. Se compenetró con mis otros hijos con una complicidad increíble sobrepasando los límites de una madrastra.

Indira fue criada en un hogar humilde, pero con valores incalculables. Era una mujer increíble. Siempre creyó en la superación como la clave para lograr el éxito y fue un ejemplo viviente de que querer es poder", cuenta su esposo, quien ahora tiene la responsabilidad de seguir al cuidado de sus niños.