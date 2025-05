Durante los ocho años de Danilo Medina a la cabeza del Poder Ejecutivo, del 2012 al 2020, Roberto Rodríguez Marchena se convirtió en la imagen de la comunicación gubernamental de sus Gobiernos.

Cómo vocero de la Presidencia de la República, Marchena fue el encargado de ensamblar una estrategia comunicacional que fungiría cómo antítesis a un mandatario que prefería guardar silencio en la mayoría de las ocasiones.

Medina contó que el primer acercamiento entre ellos sucedió en 1998 cuando el exmandatario buscaba ganar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones 2000.

Video Danilo narra cómo inició su amistad con Rodríguez Marchena



"Yo tuve una relación con Roberto de hermanos y esas relaciones nacieron de la manera más inesperada; estaba el año 1998 corriendo y ya comenzaban los preparativos para las primarias internas del PLD en la que mi nombre comenzó a correr. Yo a Roberto no lo conocía personalmente, sí sabía quién era, sabía de dónde venía. Un día Gustavo Montalvo me dijo que Roberto quería apoyar mi candidatura", exclamó Medina.

Parado junto a Jhonny Pujols, actual secretario general del PLD, Medina manifestó que nunca pensó que Marchena iba a apoyar sus aspiraciones presidenciales ya que pensaba que se decantaría por otra de las opciones.

"Efectivamente me dijo que quería apoyar mi candidatura, que quería trabajar conmigo; yo al principio no le creía lo que me estaba diciendo y de manera inteligente y delicada comencé a interrogarlo y me di cuenta que era cierto, que era de verdad que quería apoyarme y para mí fue un premio", argumentó el actual presidente del PLD.

El exmandatario manifestó que una vez Marchena comenzó a trabajar con él en esa campaña electoral, asumió su discurso con "entrega y honestidad" tanto que una vez perdieron las elecciones de Hipólito Mejía, quiso desarrollar varios de las propuestas presentadas.

"No sé si recuerdan que por el año 2000 yo propuse la creación del Banco de los Pobres, el cual ayudaría a las pequeñas y medianas empresas y de esa manera formar empresarios en todo el país. Roberto quedó tan comprometido con esa idea que él mismo comenzó de sus propios fondos y de serrucho con varios amigos a formar un capital para prestarle a los pobres; entonces yo dije, si Roberto lo está haciendo, yo debo de asumir un poco más de compromiso y comenzamos con varios compañeros y armamos un serrucho y así nació la cooperativa Amanima que hoy es una gran cooperativa y eso lo hice porque Roberto me impulsó", exclamó Medina.

La mutual Medina - Marchena perduró por varios años y una vez el exmandatario alcanzó la Presidencia de la República en 2012, la designación de su compañero como su vocero y encargado de la comunicación gubernamental fue una de las primeras que se realizaron.

Roberto Rodríguez Marchena falleció la tarde del miércoles en su residencia a causa de infarto fulminante; tenía 69 años de edad.