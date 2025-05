La ley de libertad de expresión

El pasado viernes 02, el Poder Ejecutivo remitió al Senado –a los fines de su conocimiento y aprobación–, el proyecto de “Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales”.

El marco jurídico vigente es la ley No. 6132 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, pero, el país de 1962 no es el de 2025 –¡en ninguna categoría!–, en función del nivel de acceso a información y herramientas tecnológicas con las cuales la ciudadanía puede ser objeto, sujeto y protagonista de la información; sobre todo por la irrupción, generalización, masificación y acceso universal de redes sociales.

El desafío de siempre está servido para el gobierno: establecer los límites entre la libertad y la selva, pues, como bien señala unos de sus considerandos “la libertad de expresión es la piedra angular de la existencia de la sociedad democrática”.

Son legítimos, necesarios y bienvenidos los cuestionamientos que el proyecto recibirá al pasar de los días. La gente se resiente, se pone alerta y se muestra reticente a cualquier límite que se quiera imponer desde el Estado a su derecho de buscar, expresar y difundir información, máxime en una época en que todo el mundo puede hacerlo.

Precisamente ahí reside la novedad del proyecto propuesto por el ejecutivo, que busca garantizar y maximizar ese derecho; sobre todo, frente al mismo Estado (que ahora procura auto limitarse), a partir de la premisa de que históricamente ha sido el enemigo de la libertad de expresión, en todos los países, gobiernos y épocas.

El proyecto de ley, debidamente consensuado con los principales actores institucionales involucrados/afectados; estudiado y mejorado por una comisión, plural, multidisciplinaria y transparente; encarna el espíritu y compromiso democrático de Luis Abinader, quien asume con responsabilidad el rol de proponer una legislación moderna, respetuosa de la libertad, la democracia, el derecho a la libre expresión, e impone normas, frenos y límites al poder tradicional de un Estado que históricamente gusta ejercer la censura por las formas más directas y violentas (tiempos pretéritos felizmente superados), o las más sutiles, a través de la intimidación/cooptación económica.

Ahora que vendrán críticas, adjetivos, etiquetas peyorativas, y campañas desinformativas, lo que corresponde es que el gobierno sea fiel al espíritu que impregna y se manifiesta de manera transversal en todo el proyecto de ley –el respeto y defensa de la libertad de expresión–, y que establezca canales y mecanismos que garanticen que la gente pueda expresar sus temores y miedos en torno a una propuesta de ley buena y bien inspirada, pero que, como toda obra humana, es perfectible.

Lo que no es una opción para el gobierno es no hacer nada y dejarlo todo como está. Porque estamos obligados a regular y establecer los límites del ejercicio de uno de los derechos más importantes –el de libertad de expresión–, no para limitarlo o contenerlo, sino para garantizarlo y preservarlo.